Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Gut vorbereitet sind die beiden Fürstenberger Grundschulen, sowohl die Drei-Seen-Grundschule am Berliner Berg als auch die Kleine Grundschule an der Mühle in Bredereiche. Wie die kommissarische Leiterin beider Schulen, Patricia Draczow, erklärte, spielt sich der Schulalltag bis auf Weiteres nach einem speziellen Hygiene-Plan ab.

Das beginnt bei den heute stattfindenden Einschulungen. Die werden unter freiem Himmel vorgenommen – zum Glück lässt es das Wetter zu. In Fürstenberg werden 26 Kinder eingeschult, in Bredereiche 16 Kinder. Abgestimmt haben sich die Lehrenden zudem, dass die Abc-Schützen in den Pausen erst einmal stets begleitet werden. "Grundsätzlich ist es aber so, dass die 1,50 Meter-Regelung bei den Schülern aufgehoben wurde, alles andere wäre realitätsfern und wenig praktikabel", erläutert Draczow. "Es geht einfach nicht anders", wobei Außenstehende davon ausgehen können: "Für ausnahmslos alle Personen in den Schulgebäuden besteht auf den Wegen zu den Räumen, zur Hofpause oder Toilette Maskenpflicht", betont die Schulleiterin. Der Unterricht findet in einer sogenannten Frontal-Ausrichtung statt, U-förmige Anordnung der Tische ist untersagt. Ebenso untersagt sind Face-to-Face-Situationen zwischen Lehrer und Schüler. "Aber ansonsten sollen Lernen und vor allem Pädagogik ermöglicht werden", so Draczow. Abgesehen davon will das Land Genaueres noch in den nächsten Tagen "kommunizieren".

Was den Ausfall der vergangenen Monate betrifft: Die Lehrer sind verpflichtet, für jeden Schüler binnen drei Wochen sogenannte Lernausgangslagen festzustellen und entsprechende Konzepte zur Tilgung von Defiziten zu erarbeiten. "Ich bin mir ganz sicher, dass wir alle diese Defizite aufholen werden", erklärt die Pädagogin.