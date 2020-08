Ingmar Höfgen

Oberhavel Die vier Oberhaveler, die im Zusammenhang mit einer aufgeflogenen Cannabis-Plantage in Dahnsdorf wegen Betäubungsmittelhandels derzeit vor Gericht stehen, wurden auch Opfer ihrer eigenen, professionellen Video-Überwachung. Das wurde bei der Aussage der Ermittlungsführerin am Freitag vor dem Landgericht Potsdam deutlich.

Eine Polizeibeamtin bestätigte am dritten Verhandlungstag, dass die vier Angeklagten auf den Videos zu sehen sind. Eine Beteiligung hatten sie zum Prozessauftakt eingeräumt.

Fünf Kameras zeichneten in dem ehemaligen LPG-Stall viele Bewegungen auf. Als die Polizei am 4. Februar 2019 das Anwesen durchsuchte, stellte sie nicht nur 2 300 Pflanzen sicher, sondern auch zahlreiche Videoaufnahmen. Mehr als 1 800 Sequenzen sichteten die Beamten in der Folgezeit.

Zu sehen waren fünf der derzeit sechs Angeklagten und noch einige weitere Personen, wie sie durch die Gänge des umgebauten Stalles gehen, beim Umziehen, in Arbeitskleidung oder beim gemeinsamen Mittag. Mehr als eine Woche an Aufzeichnungen waren noch vorhanden, als die Polizei zuschlug. Dann sicherte sie insgesamt neun Tage lang vor Ort Beweismittel.

Nicht nur die Videoanlage erwies sich für die Polizei als Glücksgriff. "Wir hätten uns noch zwei Jahre mit den Speichermedien beschäftigen können", sagte die Polizistin. Gefunden wurde dort unter anderem eine Anleitung zum Cannabis-Anbau. Fragen hinterließen auch gefundene Fotos, auf denen weitere Ställe mit Photovoltaik, wie jener in Dahnsdorf, zu sehen sind. Durchsucht wurden von der Polizei zudem zahlreiche Objekte in Brandenburg und dem Saarland. Von dort stammt ein weiterer Angeklagter. Dieser war nach dem Einbruch geholt worden, um die Halle zu bewachen.

Im Dunkeln blieb bisher, wohin die Drogen verkauft worden sind. Glaubt man den Angeklagten, dann kann es dazu überhaupt nicht gekommen sein.