Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Ob das Löwenberger Land den Haushalt für das kommende Jahr wie geplant im Dezember beschließen kann, steht in den Sternen und ist vor allem abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und deren Folgen. Dennoch hat der Bauausschuss eine erste Weichenstellung vorgenommen, wie weiter verfahren werden soll.

Im Normalfall erstellen die Ortsbeiräte bereits Anfang des Jahres eine Liste, welche Investitionen sie kurz-, mittel- und langfristig für ihren Ort für wichtig halten. Das ist auch geschehen, aber es war, wie gesagt, noch vor Corona.

Inzwischen ist klar, dass die erwarteten Steuereinnahmen in diesen geringer ausfallen werden. Ob und in welcher Höhe Fördergelder fließen werden, ist ebenso unklar.

Prioritäten setzen

Vor diesen Hintergrund haben die Mitglieder des Bauausschusses nun beschlossen, die Wunschlisten an die Ortsbeiräte zurückzugeben. Die Kommunalpolitiker sollen zwar keine neuen erarbeiten, die Investitionen jedoch nach Priorität ordnen. "Einige haben das bereits getan, da muss nichts mehr gemacht werden. Aber bei den anderen wäre es für uns hilfreich, zu wissen, was besonders wichtig ist", begründete Mathias Ludwig als Vorsitzender den Vorschlag. "Denn auch uns wird bestimmt nichts anderes übrigbleiben, als Prioritäten zu setzen. Da ist die Zuarbeit aus den Ortsbeiräten hilfreich."

Zahlen abwarten

In einem nächsten Schritt will das Gremium dann nur zu dem Thema Haushalt zusammenkommen und über die Wünsche beraten. Doch zeitnah wird das vermutlich nicht geschehen, Denn, so der zweite Hinweis: "Wir müssen erst abwarten, bis wir konkrete Zahlen vorzuliegen haben. Gemeint ist damit, wie hoch der Rückgang an Steuereinnahmen tatsächlich ist und welche Möglichkeiten es gibt, Fördermittel zu akquirieren.

Als Beispiel wurde unter anderem auf den geplanten Ausbau des Friedrichsthaler Weges in Nassenheide und ebenso auf die Sanierung der Zuwegung zur Mühlensiedlung verwiesen. Die seien zwar nicht vom Tisch, und die Gemeinde habe auch alle ihre Hausaufgaben gemacht. Doch könnte es aufgrund fehlender Zuwendungen passieren, dass der Bau verschoben werden muss.

Insofern gehen die Mitglieder des Bauausschusses davon aus, dass die Gemeinde den nächsten Haushalt nicht vor Februar/März verabschieden können wird. Deshalb sei es umso wichtiger, schon möglichst früh mit den Planungen zu beginnen.

Denn die Abstimmung mit den anderen Abteilungen über das Zahlenwerk würden durch die Coronabedingungen bestimmt schwierig.