OGA

Oranienburg Zu kleineren Verkehrseinschränkungen kommt es auch in den kommenden Wochen noch in der Straße Aderluch in Oranienburg.

Dort werden Hausanschlussleitungen für Trink- und Schmutzwasser sowie für die Gas- und Stromversorgung des Bonava-Neubaugebietes verlegt. Deswegen ist die Straße dort halbseitig gesperrt und das voraussichtlich noch bis zum 4. September. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Bonava baut auf dem ehemaligen DHL-Gelände 187 Häuser, von denen die ersten noch Ende dieses Jahres bezugsfertig sein sollen.