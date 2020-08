Christoph Hagen

Wandlitz (MOZ) Am Samstagmorgen kam es in der Anschlussstelle Wandlitz (B273), der A11, in Richtung Stettin, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Die Ursache des Unfalls ist bisher noch nicht geklärt worden. Die Polizei ermittelt nach den Hintergründen.

Bei Wandlitz ist ein Pkw, der auf die A11 auffahren wollte, nach links von der Straße abgekommen und über den Grünstreifen geschleudert worden. Dabei kollidierte das Auto fontal mit einem Baum im Wald.

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Ihm entgegenkommende Fahrzeuge konnten noch ausweichen und so ein Frontalzusammenstoß verhindern.

Für die Dauer des Polizeieinsatzes war die Anschlussstelle zur B273 gesperrt.