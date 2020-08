Steffen Kretschmer

Oranienburg Irgendwie war in den vergangenen Tagen dann doch alles wie immer. Dieter Richter kam zur Sportanlage des Oranienburger FC Eintracht an der André-Pican-Straße, beseitigte die Spuren der Fußballer auf dem saftigen Grün, kümmerte sich um die Beregnungsanlage und ließ den Rasenmähertraktor knattern. Auch der schon zur Tradition gewordene Besuch schaute auf einen Kaffee und auf einen kurzen Plausch vorbei. All das wird es nun jedoch nicht mehr geben. "Jetzt ist Schluss", sagt Dieter Richter mit einem Lachen. Mit seinem 70. Geburtstag am heutigen Sonnabend geht seine Zeit als Platzwart zu Ende. "Allerdings nur die", ergänzt er. "Dem OFC bleibe ich natürlich treu."

Schwierige Entscheidung

"15 Jahre lang habe ich das jetzt gemacht", sagt Dieter Richter. "Das ist eine lange Zeit, in der ich einige Tonnen Rasen von den Plätzen gemäht habe. Da kommt einiges zusammen." Mit nun mehr 70 Jahren spricht der Platzwart jedoch von "keinem kurzfristigen Entschluss", sich künftig zurückziehen zu wollen. "Bisher war ich immer eingebunden und konnte nie weg. Das will ich nicht mehr."

Einfach machte sich Dieter Richter die Entscheidung allerdings nicht. Spricht er über die vergangenen Jahre, schwingt viel Wehmut in der Stimme des 70-Jährigen mit, den bisherigen Alltag nun zu verlassen. Schon vor zwei Jahren hatte er diesen Schritt auf dem Schirm. Innerhalb weniger Wochen hatte sich Dieter Richter, der von den Oranienburgern eigentlich nur "Atsche" genannt wird, gleich zwei Hüftoperationen unterziehen müssen. "Damals wollte ich bereits aufhören", sagt er. "Dann bin ich aber zum Platz gekommen und der ganze Rasen war durch die Sonne verbrannt. In diesem Moment hat mir das Herz geblutet. Dann habe ich gemäht, den Schlauch in die Hand genommen und bin sofort wieder hängengeblieben. So sind es zwei weitere Jahre geworden."

Die Anfänge

Als bei den Fußballern in Oranienburg gerade ein Platzwart gesucht wurde, durchlebte Dieter Richter eine schwierige Zeit. "Ich war damals arbeitslos", erzählt er. Auf eine Bewerbung seinerseits folgte wenig später die Einstellung. "Vielleicht auch, weil der eine oder andere gesehen hat, dass mein Rasen zu Hause ganz ordentlich aussieht", spekuliert Dieter Richter, dem das Lachen in den vielen Jahren nie vergehen sollte.

Sein Start auf der Anlage an der André-Pican-Straße war jedoch alles andere als einfach. "Bis auf einen Platz ohne Flutlicht gab es sonst nur sehr viel Steppe. Seither ist aber richtig viel passiert."

Im Dauereinsatz

Wie viele Stunden er in den zurückliegenden Jahren auf der Anlage verbrachte, vermag Dieter Richter nicht zu zählen. Zu tun habe es immer etwas gegeben. "In den Sommern habe ich hier schon mindestens acht Stunden pro Tag verbracht, auch an den Wochenenden." Diese große Fläche zu bewirtschaften, koste einfach Zeit. "Wenn man vernünftig mäht, braucht man drei Stunden für einen Platz. Beim OFC gibt es aber zwei. Dann müssen diese am Folgetag noch abgeschleppt werden", sagt er.

Und das sind nur einige Aufgaben, neben Düngen und Bewässern, die vor einem Spieltag bei einem Platzwart auf der Tagesordnung stehen. "Wenn ich dann montags nach den Spielen zur Anlage gekommen bin, musste ich erst einmal alle Löcher wieder zumachen. Teilweise war sogar nachsähen angesagt, da das Rasenstück, welches herausgerissen, auch schon vertrocknet war."

Nicht immer einfach

Dieter Richter blickt auf viel harte Arbeit zurück. "Arbeit, die kaum jemand sieht", wie er sagt. "Platzwart zu sein, ist deshalb nicht einfach, dabei können es viele gar nicht einschätzen." Und doch sei oftmals gemeckert worden, "oder andere haben alles besser gewusst. Wenn so etwas kam, habe ich aber nie hingehört. Das bringt nichts".

Genau, wie sich selbst an allen kleineren und größeren Problemen aufzureiben. Dieter Richter ist diesen immer wieder mit dem von ihm bekannten Humor begegnet. "Bei den Toren geht das Theater doch schon los", sagt er mit einem Lachen. "Wer glaubt, dass die nach dem Training immer vom Platz getragen werden, irrt sich. Alles bleibt oft natürlich so, wie es ist. Das sind aber wohl die Sachen, mit denen auch jeder Kollege von mir zu kämpfen hat. Als Platzwart benötigt man einfach ein dickes Fell, darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen und man muss auch mal hart bleiben."

Aus der Nachbarschaft

Dieter Richter begann in Sachsenhausen mit dem Fußballspielen. Im Alter von 19 Jahren zog es ihn jedoch zum Nachbarn aus Oranienburg. Gewechselt ist er danach nie wieder. Er habe jahrelang in der Ersten Mannschaft zwischen den Pfosten gestanden. "Als Fliegenfänger", scherzt Richter. "Ich bin dann im Verein geblieben. Viele haben es versucht, aber ich bin wohl der einzige Sachsenhausener, der in Oranienburg sesshaft geworden ist. Dass ich immer noch in Sachsenhausen wohne, ist dabei überhaupt kein Problem. Man verträgt sich", sagt Dieter Richter auf süffisante Art und Weise. "Nein, im Ernst: Wir kennen uns doch alle seit Jahren."

Dem Oranienburger FC Eintracht wird der 70-Jährige auch nach seinem Abschied als Platzwart die Treue halten. Er bleibe Mitglied, versichert er. "Spiele werde ich mir auch anschauen. Mit allem anderen, ist aber, wie schon gesagt, Schluss."