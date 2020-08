Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Brandenburg. Christin Helwich ist nach ihrer Elternzeit in ihre Position als Citymanagerin der Stadt Brandenburg zurückgekehrt. Und das mit neuen Zielen und Visionen. Wie die 30-Jährige die Havelstadt wirtschaftlich und touristisch weiter voran bringen will, wie der lokale Handel die Corona-Krise verkraftet und wie sich die Innenstadt zukünftig entwickeln soll, hat sie im Interview mit BRAWO-Redakteurin Alexandra Gebhardt verraten.

Frau Helwich, Sie sind nach Ihrer Elternzeit bei der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft seit Juni als Citymanagerin zurück. Wie hat sich die Innenstadt Ihrer Einschätzung nach während dieser Zeit verändert und mit welchen neuen Ideen gehen Sie an die Arbeit?

Christin Helwich: "Das Thema Innenstadtentwicklung befindet sich im stetigen Wandel. Neue Trends und ein verändertes Einkaufsverhalten bis hin zur Digitalisierung müssen in der Arbeit im Citymanagement immer mehr Berücksichtigung finden. Den Trend zur Digitalisierung, insbesondere im Bereich des Einzelhandels, sehen wir als wichtigen Arbeitsschwerpunkt in den kommenden Monaten. Wir arbeiten beispielsweise an Projekten, die die Wahrnehmbarkeit der Innenstadt sowohl nach außen als auch innen befördern. Mit der Digitalisierung gewinnt die direkte emotionale Ansprache der potentiellen Kunden immer mehr an Bedeutung."

Die Corona-Pandemie hat dem Handel stark zugesetzt. Wie verkraften Brandenburger Geschäfte und Gastronomen die Krise?

Christin Helwich: "Die Schließung der Geschäfte und Gaststätten während der Corona-Pandemie kam sehr plötzlich und hat ein tiefes Loch in den Kassen der Gewerbetreibenden hinterlassen. Das bestätigt auch der Handelsverband Deutschland – HDE e.V. (HDE) mit seiner Veröffentlichung in diesem Monat. Der Verband rechne laut diesem Szenario für 2020 mit einem Umsatzminus von 40 Milliarden Euro im Nicht-Lebensmittelhandel in Deutschland, vorausgesetzt, es gäbe keine zweite Welle. Zur Verstärkung der Sichtbarkeit der Angebote während der Schließzeiten haben wir die Webseite BRB-lokal.de entwickelt, auf der die Gewerbetreibenden mit ihren Serviceleistungen online aufgelistet wurden und einen breiten Überblick über das gesamte Stadtgebiet gaben. Darüber hinaus nutzten wir unsere Netzwerke undversorgten sowohl Innenstadthändler als auch Gastronomen mit den jeweils neuesten Informationen und Eindämmungsverordnungen zeitnah. Mit den Wiedereröffnungen erfuhren insbesondere unsere inhabergeführten Geschäfte und Gastronomien viel Loyalität ihrer Stammkunden. In der derzeitigen Lage kann der Eindruck gewonnen werden, dass der gezielte Einkauf in den kleineren Geschäften im Vergleich zum Bummel in einer Einkaufsmall vorgezogen wird. Nichtsdestotrotz sind die Umsätze der Geschäfte weiterhin geprägt durch die Hygiene- und Abstandsregeln und der damit einhergehenden Verunsicherung der Kunden.

Der Fashion-Day im September wird, wie so vieles in diesem Jahr, wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Welche andere Möglichkeit sehen Sie, die Einkaufskraft in der Stadt nachhaltig zu stärken und das Event zu kompensieren?

Christin Helwich: "Derzeit arbeiten wir mit Kooperationspartnern und Händlern an alternativen Aktionen für das lokale Einkaufserlebnis in der Innenstadt. Ziel ist, eine individuelle Kundenansprache zum Shoppen im Gegensatz zur geballten Fülle eines Fashion Days. Ergänzend soll ab Herbst mittels eines interaktiven, digitalen Rundgangs durch Boutiquen und Geschäfte, das lokale Einkaufen weiter befördert werden."

Nach wie vor gibt es in Brandenburgs Innenstadt viele Leerstände. Das Bekleidungsgeschäft "Fashion & style" ist zum Beispiel aus der Hauptstraße ausgezogen, gegenüber steht die ehemalige Fielmann-Filiale nach dem Umzug leer und auch "Chocolata" hat die Türen geschlossen. Wie ist dieses Geschäfte-Sterben zu erklären?

Christin Helwich: "Wir bedauern natürlich, dass einzelne Läden ihr Geschäft bzw. ihre Filiale aufgeben müssen. Demgegenüber stehen aber Neuöffnungen in der Innenstadt wie "Vom FASS" und die "Ticketeria" sowie das "Café Pauline" und "Wenn ich mal groß bin". Nicht zu vergessen, das ehemalige Flakowski-Kaufhaus in der Hauptstraße. Die Neuentwicklung stimmt die Händlerschaft und uns zur weiteren Belebung der Innenstadt positiv. In den Bereichen Gastronomie, Textilien, Apotheken, Waren des täglichen Bedarfs, Medizin und Orthopädie sowie Elektronik usw. können wir zudem auf eine langjährige Händlerschaft verweisen. Dennoch bedeutet mit neuen gesellschaftlichen Trends Handel auch immer Wandel. Wie in jeder Stadt wird es auch bei uns immer wieder einen Wechsel in den Geschäften geben. Hierbei spielt zum einen der demografische Faktor eine Rolle, ebenso die Lage und Mietkonditionen. Außerdem müssen Marktentwicklungen in den verschiedenen Bereichen und Branchen berücksichtigt werden."

Welche Chance sehen Sie darin, den lokalen Handel digital noch mehr zu fördern?

Christin Helwich: "Die Corona-Krise wird den Handel prägen und die Digitalisierung im lokalen Handel an Bedeutung gewinnen lassen, wie Daten aus dem HDE-Konsummonitor zeigen: In den Monaten März, April und Mai sind die Ausgaben pro Einkauf im stationären Handel in Deutschland um zehn Prozent gesunken, während sie im Online-Handel um 20 Prozent stiegen. (Quelle: Handelsverband Deutschland e.V.) Ein Instrument zur Förderung der Digitalisierung im Handel sind die Händlerporträts. Hier stellen wir wöchentlich online Einzelhändler vor. Im Vordergrund stehen hierbei die Emotionalität sowie Geschichten der zumeist inhabergeführten Geschäfte. Schlussendlich ist dieses Projekt der Auftakt für einen digitalen Einkaufsführer der Stadt. Der CityBlog bietet ein weiteres Instrument für den Austausch mit Händlern. Dieser Blog ist ein Online-Informationsportal für die Gewerbetreibenden der Innenstadt. Hier informieren wir über aktuelle Themen, anstehende Projekte oder Veranstaltungen sowie Auswertungen der vergangenen Sitzungen."

Wie wichtig sind die CITY SCHEXS für Brandenburg geworden?

Christin Helwich: "Die Markteinführung der CITY SCHEXS im August 2013 als Einkaufsgutschein für den gesamten Stadtraum war ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Kaufkraft. Die Gutscheine sind seit nunmehr sieben Jahren als gängiges Zahlungsmittel sowohl bei der Händlerschaft als auch bei den Konsumenten akzeptiert. Mit der Herausgabe eines 44-Euro CITY SCHEXS können Unternehmen diesen beispielsweise als Motivationsinstrument im Rahmen steuer- und sozialversicherungsfreier Sachbezüge für ihre Mitarbeiter erwerben. Damit möchten wir die Reichweite der CITY SCHEXS im Stadtraum weiter erhöhen. Unsere CITY SCHEXS treiben die lokale Kundenbindung voran und lassen das Geld im hiesigen Wirtschaftskreislauf. Mit dem vielfältigen Branchenmix steigert sich die Wahrnehmbarkeit des Einkaufserlebnisses der Innenstadt bei den Besuchern und Konsumenten. Mittlerweile beteiligen sich über 140 Geschäfte aller Branchen an diesem Projekt.

Welche Schwerpunkte wollen Sie mit Ihrer Arbeit im kommenden Jahr setzen?

Christin Helwich: "Zusammenfassend stehen die Stärkung der Kundenfrequenz, die Beförderung der Wahrnehmbarkeit sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt im Vordergrund. Mit den beschriebenen Themen und Projekten sollen nicht zuletzt die Digitalisierung und die Vorteile des lokalen Einkaufens hervorgehoben werden. Die Emotionalität nimmt dabei die wesentliche Rolle ein.