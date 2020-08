red

Brück "Unser Lebenswagen rollt nun weiter und wir würden gern jeden umarmen, drücken und ein paar Worte des Dankes sagen. Das ist uns durch besondere Umstände verwehrt. Deshalb wollen wir noch einmal den Brückern zuwinken", so der beliebte Pfarrer Helmut Kautz im Namen seiner Familie, die nun nach Marienfließ umsiedelt. Kautz weiter: "Am Sonntag, 9. August, werden wir um 9 Uhr am Trebitzer Gotteshaus starten und mit allen, die wollen, zu 10 Uhr nach Gömnigk zur Kirche wandern. Von dort geht es weiter nach Rottstock, wo wir um 11 Uhr auf dem Gottesacker sein wollen. Hier startet der von zwei Rheinisch Deutschen Kaltblütern gezogene Glockenwagen zur Prozession nach Brück. Um 12.45 Uhr können sich an der Postmeilensäule, Straße des Friedens, Mitläufer in den Zug einreihen. Um 13 Uhr beginnt unter freiem Himmel der Abschiedsgottesdienst um die Lambertuskirche. Um 16 Uhr wollen wir uns von den Neuendorfern vor ihrer Kirchenbaustelle unter der Kastanie verabschieden und dann müssen wir zum Städtle hinaus. Wer mag, schreibe ein Erlebnis oder eine Begebenheit mit uns als Abschiedsgruß auf einen Zettel und gebe ihn uns, wenn wir auf dem Weg von Trebitz nach Brück an ihnen vorbeilaufen."