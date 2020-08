Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Im Erstrundenspiel des Landespokals setzte sich der BSC Fortuna Glienicke am Sonnabend beim Landesliga-Staffelkontrahenten SC Oberhavel Velten mit 3:0 durch. Bei brütender Hitze und vor 71 Zuschauern fielen alle Tore in der ersten Halbzeit. Neben Riccardo Ciao (36.) glänzte Justin Hippe als Doppeltorschütze (19., 34.).

"Auf jeden Fall sind wir zufrieden", betonte er nach dem ersten Pflichtspiel seiner Mannschaft seit Anfang März. "Wir wissen noch, wie es im letzten Vergleich gelaufen ist." Da verspielten die Fortunen gegen Velten einen 3:0-Vorsprung. "Darum sind wir glücklich, dass wir den Vorsprung halten konnten – gerade bei den Temperaturen." Hippe bemerkt, dass jeder Sprint wehgetan hätte. "Es war unglaublich." Er habe gebissen, "konnte aber nur noch auf den Ball schauen".

Das Konzept sei aufgegangen. "Wir haben sie erst einmal spielen lassen, ließen sie die Bälle hin und her spielen. Wenn sie nach vorne was versucht haben, kamen wir relativ schnell an den Ball. Aus unseren Chancen haben wir die Tore gemacht."

Der BSC Fortuna zog zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die zweite Runde des Landespokals ein. Dort wartet Rot-Weiß Kyritz. "Das ist eine ganz klare Pflichtaufgabe", sagt Trainer Sascha Flemming. "Wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, werden wir auch in die nächste Runde einziehen."

Das sagen die Trainer

Daniel Radke, Velten: "Glienicke hat in der ersten Hälfte zwei Mal auf das Tor geschossen und führt 3:0. Beim ersten Freistoß geht die Mauer auseinander, beim zweiten steht sie schlecht. Dann legen wir im Mittelfeld mustergültig vor. Wie sie zur Pause so hoch führen konnten, wissen sie sicher auch nicht. Es war ein klassisches 0:0-Spiel zur Halbzeit. Wir machen drei Fehler, die werden eiskalt bestraft. Das zeichnet aber sicher auch eine Spitzenmannschaft aus, dass sie nur so gut spielen muss, wie es der Gegner verlangt. Nach der Pause rettet uns der Torhüter mehrmals den Arsch."

Sascha Flemming, Glienicke: "Rundum zufrieden bin ich nicht. Als Trainer findet man immer was. Aber klar bin ich zufrieden, gerade bei den Temperaturen. Uns war klar, dass bei den Umständen beide Teams Fehler machen. Das wollten wir auf unserer Seite vermeiden und auf der anderen Seite so ein bisschen ausnutzen. Wir haben gut gestanden, gut verschoben, haben nicht viel zugelassen. Auch wenn wir Favorit waren, hatten wir schon Respekt. Das Katastrophenjahr vom 3:4 aus dem Vorjahr war schon noch in den Köpfen drin."