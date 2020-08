Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Im Vorjahr hatte das Rüdersdorfer Unternehmen "Eco Toiletten" seine Produkte und seinen Service im Grünheider Ordnungsausschuss vorgestellt. Nun wurden die ersten fünf Öko-Toiletten versuchsweise an Stränden im Grünheider Gemeindegebiet aufgestellt. Die hölzernen stillen Örtchen mit grasgrünen Seiten- und Rückwänden können am Peetzsee-Sandstrand (Grünheide), am Unsal (Hangelsberg), am Elsen- und Bauernsee (Kagel) sowie am Liebenberger See (Kienbaum) benutzt werden. Ende September werden sie wieder abgeholt und bis dahin einmal wöchentliche gereinigt. Auch die Spielplätze in Altbuchhorst und Spreeau bekommen solche Häuschen, die sogar bis zum Jahresende verbleiben.

Die nachhaltige mobile Toilettenvariante verfügt über einen Innenraum, der mit abwaschbaren Multiplexplatten ausgestattet ist. Das soll eine hygienische Umgebung wahren. Nach dem kleinen oder großen Geschäft werden Holzspäne darüber gestreut.