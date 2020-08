Jacqueline Westermann

Schönefeld (MOZ) Als sei man in einer Geisterstadt unterwegs. So fühlen sich die ersten Meter vom Parkhaus 7 zum Terminal 1 des Flughafen Berlin-Brandenburg International (BER) an. Am Eingang stehen Flughfenmitarbeitende, Willkommenskomitee für die Freiwilligen, die heute den BER im Probebetrieb testen werden und zu denen ich an diesem Tag zähle.

Täglich spielen derzeit Hunderte Freiwillige das Verhalten von Flughafengästen für Mitarbeitende der Airlines, der Sicherheitsfirmen und -behörden sowie Flughafenangestellten durch. So soll ein reibungsloser Ablauf nach der Eröffnung im Oktober garantiert werden.

Grüne Warnweste inklusive

Nach der Überprüfung von Registrierung und Gesundheitsabfrage, bekommen Testende ihre Test-ID, eine grüne Warnweste und eine Art Sportbeutel mit einem Kaffeebecher, Stift und Gepäckwagenmarke.

Die Schlange der grünen Westen bewegt sich durch die Ankunftshalle, wo über den Kofferbändern Bildschirme zur aktuellen Verkehrssituation informieren. Eine Durchsage auf Deutsch und Englisch erinnert an die Abstandsregeln. Jeder der Freiwilligen – an diesem Tag sind es 400 – bekommt ein Dokument mit mehreren Seiten. "Gleich geht es los mit dem Abenteuer Probebetrieb", sagt ein Mitarbeiter durch ein Mikro. Er gibt noch einige Hinweise zum Ablauf und dankt für die Teilnahme. Ab Oktober könnten wir mit Fug und Rech behaupten, zum reibungslosen Ablauf des BER beigetragen zu haben, sagt er. Einige der Anwesenden lachen verhalten bei dieser Aussage.

Jeder wird an diesem Tag zwei Abflüge und zwei Ankünfte simulieren. Wie und als wer wir reisen, steht in den ausgehändigten Unterlagen. Als Ralf Dechange, der mit einem Gepäckstück von Berlin nach Friedrichshafen reist, mache ich mich auf dem Weg zur Abflughalle. Schnell wird klar, dass die Simulation tatsächlich der Realität so getreu wie möglich nachempfunden ist: Am Check-In-Schalter dauert es knapp 40 Minuten, bis der Koffer abgegeben ist und ich mit meinem Boardingpass Richtung Sicherheitskontrolle losgehe. Doch hier hakt es zum ersten Mal: Die Ausschilderung, welche Sicherheitskontrolle für mein Gate am besten wäre und in welcher Richtung sie liegt, sehe ich nicht auf Anhieb. Ich versuche mein Glück an der, die mir am nächsten liegt. Es geht schnell, nach dem Bodyscanner muss ich trotzdem kurz abgetastet werden: Mein Hosenknopf leuchtete auf. Auf dem Weg zu den Gates fallen zahlreiche Baustellen ins Auge, ein Schild warnt vor Stolperfallen.

An Gate A30 beginnt das Boarding, statt ins Flugzeug steigen wir in Busse und drehen eine Runde über das Flughafengelände, bevor die Ankunft simuliert wird. Für mich, oder eher Ralf Dechange, eine Ankunft aus Bournemouth. So kommt eine Passkontrolle, bei der der eigene Personalausweis verwendet wird. "Sie wissen, dass ihr Ausweis abgelaufen ist?" fragt der Bundespolizist. Ich blicke ihn überrascht an und denke, es ist Teil des Tests. Doch tatsächlich – mein Ausweis lief Ende Juli ab. Ich darf trotzdem passieren und bereite mich auf Durchgang zwei vor.

Flugsimulation im Reisebus

Laut Anleitung übernehme ich die Rolle von Sultan Mohamm, der von Berlin nach Bournemouth reist und danach simuliert aus Dublin in Berlin landet. Mit einem Gepäckstück geht es zurück zum Check-In, wieder Sicherheitskontrolle, Pass-Check. Nach kurzem Zögern blickt der Bundespolizist nach oben, aber ich nicke schon wissend. "Keine Sorge, wir hatten auch schon Personen mit länger abgelaufenen Dokumenten", sagt er und lässt mich passieren. Der Vorteil des Tests. Jetzt kenne ich mich besser aus, laufe zum Gate und nutze die Pause, um den Feedback-Bogen auszufüllen. In diesem können alle Freiwilligen die Prozesse bewerten und Hinweise geben, wo Verbesserungen nützlich wären.

Die Flugsimulation im Reisebus dauert nur wenige Minuten, die anschließende Passkontrolle auch. Aber: Mein abgelaufener Personalausweis wird nicht bemerkt. Noch bleiben ja drei Monate, damit nach der Eröffnung alles reibungslos und sicher abläuft.

Anmeldung zum Probebetrieb unter www.ber-testen.de.