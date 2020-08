dpa

Fürstenberg/Havel Eine Ausstellung in der Gedenkstätte Ravensbrück nimmt die Geschichte und Nachgeschichte der "SS-Aufseherinnen" in den Blick. Fotos, Dokumente, Filme und Videos dienen als Exponate, wie die Gedenkstätte am Freitag mitteilte. Die neue Dauerausstellung in einem der ehemaligen Aufseherinnen-Wohnhäuser des 1939 von den Nazis errichteten Frauen-Konzentrationslagers ist ab Sonnabend für Besucher geöffnet.

Sie stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie aus durchschnittlichen Frauen gewaltbereite KZ-Aufseherinnen wurden.