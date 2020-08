Silvia Passow

Falkensee Zettel und Stift sind Siegfried Hinke’s ständige Begleiter, denn die Inspiration für seine Gedichte begegnen den 86-jährigen Falkenseer beinahe überall. Seine ersten poetischen Ausflüge unternahm er als junger Mann. Hinke schrieb und schreibt auch weiter, mal sind es die Nachrichten im Fernsehen, die den Stoff für seine zu Papier gebrachten Gedanken liefern, mal schöne Orte, geliebte Menschen, kleine Begebenheiten und große Ereignisse. So entstand das, was er im Vorwort seines Buches "Aus dem Garten meines Lebens nennt", ein Gedichtband mit mehr als einhundert Gedichten.

Das Buch "Im Nu vergeht der Augenblick und lässt Erinnerungen zurück" berichtet über die kleinen und großen Episoden aus einem bewegten Leben. Siegfried Hinke wurde 1934 in Wohlau, im heutigen Polen, geboren. Er studierte zunächst Geografie, Geschichte und Astronomie für ein Lehramt und unterrichtete an der Erweiterten Oberschule "Georgi Dimitroff" in Falkensee. Sein Interesse für Psychologie führte ihm zum Studium der Pädagogischen Psychologie. "Ich habe schon immer viel am Schreibtisch gesessen und wissenschaftlich gearbeitet", sagt Hinke. Zwei Dissertationen hat er geschrieben.

Einige seiner Gedichte wurden zuvor in Gedichtsammlungen veröffentlicht. Dass auch poetische Werke oft einer gründlichen Recherche bedürfen, zeigt sein neustes Werk. Wenn es denn eines wird, schränkt er selbst ein, denn noch sammelt er Material. Dann könnte er der Gesichtsmaske ein dichterisches Denkmal setzen. "Auch Schnuten-Pulli genannt" sagt er und zählt weitere Synonyme für die allgegenwärtige Mund-Nasen-Bedeckung auf.

Brandaktuelle Themen mischen sich in seinem Debüt-Werk mit Erinnerungen an Jugend, Gefühlen, Momentaufnahmen eines Lebens, Gedankenspiele und die Reflektionen des Alltages kommen darin vor. Dabei scheut Hinke die kritische Diskussion und Auseinandersetzung nicht. "Gesellschaft braucht Diskussion", sagt er.

Mit seinem Buch "Im Nu vergeht der Augenblick und lässt Erinnerungen zurück" blickt Hinke, anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, nicht nur zurück. Unter der Rubrik Heimat findet sich das Gedicht "Heimat Falkensee" in dem Hinke nicht nur die Geschichte seiner Heimatstadt beschreibt, sondern auch einen Blick in die Zukunft wagt. Da bekommt Waldheim eine Hochschule, durch die Stadt rollen kostenlose Elektrobusse. Es gibt eine Flaniermeile mit Nachtleben und einen Kulturpark und - ein Hallenbad. In einem kleinen Gedicht aus dem Jahr 2002 widmet sich der Autor in wenigen Zeilen den Radfahrern in Falkensee und fehlenden Fahrradwegen. Achtzehn Jahre alt und noch immer aktuell.

Gedichte zum Unterhalten, Nachdenken, Diskutieren, Schmunzeln und Rezitieren finden sich in dem 260 Seiten starken Büchlein. Das hat der Autor sich übrigens selbst geschenkt, zum 86. Geburtstag. Der Clou, die Familie wusste von nichts und so verteilte der Senior auf seiner Geburtstagsfeier die Geschenke und bekam dafür viele überraschte Gesichter zu sehen. Nicht einmal seine Frau hatte etwas von den literarischen Ambitionen ihres Gatten bemerkt. Und Gedichte geschrieben, nun das hat Siegfried Hinke ja schon immer.

Nachlesen ist einfach. Siegfried Hinke, "Im Nu vergeht der Augenblick und lässt Erinnerungen zurück", erschienen im Deutschen Lyrik Verlag kann über den gut sortierten Buchhandel bezogen werden.