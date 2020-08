Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) In Fehrbellin soll ein Evolutionspfad entstehen, der auf Schildern die Entwicklung von der Ur- bis zur Jetztzeit darstellt. Dafür hat sich der Ortsbeirat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen.

Die Initiative für den Lehrpfad kommt von Horst-Uwe Hasse vom Jagdverband, wie Fehrbellins Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) mitteilte. Die Jäger wollen die Schilder aufstellen und sich auch um die Finanzierung kümmern. Geplant ist laut Sternbeck, dass dafür Sponsoren gesucht werden, die einzelne Tafeln bezahlen. Für die Gemeinde aber sollen keine Kosten entstehen. Lediglich bei der Standortwahl sind die Ortsbeiratsmitglieder gefragt. Die waren dem Vorhaben gegenüber aber aufgeschlossen. Vorgesehen ist, die Tafeln entlang des aus Richtung Dammkrug kommenden Radwegs aufzustellen. Auf dem Abschnitt von der Kreuzung Luchstraße bis hinter den Kurfürstenpark sollen die Schilder stehen, die laut Sternbeck die Zeit vom "vom Urknall bis zum modernen Menschen" thematisieren. Eines davon ist der Entstehung der Erde gewidmet, andere den ersten Spuren des Lebens, den Cyanobakterien, der Photosynthese, Zellen, Pflanzen und Wirbeltieren bis hin zu Entstehung der Säugetiere und schließlich zum Homo sapiens.

Bundesweit gibt es schon mehrere solcher Evolutionspfade. In Kyritz war im März einer eingeweiht worden. Auf der dortigen Strecke von 1,1 Kilometern Länge entspricht ein Meter einem Zeitabschnitt 4,1 Millionen Jahren und ein Millimeter immerhin noch 4 100 Jahren. Nach diesem Prinzip soll es auch in Fehrbellin funktionieren. SPD-Mitglied Axel Gutschmidt gab lediglich zu bedenken, dass insgesamt darauf geachtet werden sollte, dass beim Aufstellen so weit variiert werden kann, dass die Schilder am Ende auch an sinnvollen Orten stehen. "Dort soll ja auch noch eine Schallschutzwand gebaut werden. Und die Kunstbank wäre ein schöner Ort für eine Tafel."

Das könne aber nur bedingt beeinflusst werden, weil die Abstände zwischen Epochen schließlich durch die Zeit diktiert würden, so Sternbeck. "Zum Ende hin werden die Abschnitte kleiner."