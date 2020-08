Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberürgermeister René Wilke (Linke) schlägt Elise Funke als Beigeordnete des Dezernats für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt vor. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat er am Freitag den Stadtverordneten schriftlich zukommen lassen. Damit soll auf den 2019 plötzlich verstorbenen Dezernenten Jörg Gleisenstein wieder eine Bündnisgrüne Bewerberin diese Aufgabe übernehmen. Wilke will Elise Funke den Stadtverordneten zur Wahl am 3. September vorschlagen.

Funke arbeitet als Personalleiterin im Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik IHP. "Aus dieser Tätigkeit, ihrer umfassenden deutsch-polnischen und internationalen juristischen Ausbildung sowie ihren vorherigen beruflichen Stationen bringt sie für die Position als Beigeordnete Führungserfahrung, Struktur- und Handlungswissen sowie inhaltliche Expertise mit, um das Fachwissen im Dezernat zu bündeln, die Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, Prozesse zu organisieren und voranzutreiben und dabei die Beschäftigten und Bürger mitzunehmen", schreibt Wilke. Er verweist auch auf ihre kommunalpolitische Erfahrung seit 2019 als sachkundige Einwohnerin und Aufsichtsratsvorsitzende der MuV. Die 36-Jährige sei eine international ausgebildete Rechtswissenschaftlerin mit Erfahrung in leitenden Positionen. Als überzeugte Europäerin sei sie beruflich sowie privat fest mit der Doppelstadt Frankfurt(Oder) verankert.

Über ihre Motivation sagt Elise Funke: "Mit Aufbruchsstimmung hat das junge, parteiübergreifende Team an der Stadtspitze sich zum Ziel gesetzt, Frankfurt besser zu machen. Dazu möchte ich entscheidend beitragen. Es liegt mir am Herzen, zentrale Vorhaben der Stadt als treibende, konstruktive Kraft voranzubringen und für die grenzüberschreitende Stadtentwicklung Impulse zu setzen." Seit 15 Jahren ist die gebürtige Ostfriesin mit der Stadt eng verbunden. Von 2005 bis 2011 hat sie an der Europa-Universität und an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan deutsches und polnisches Recht sowie zwei Semester Recht und internationale Beziehungen an der Istanbul Bilgi Universität studiert. Ihren Schwerpunkt setze sie dabei auf Europäisches und Öffentliches Wirtschaftsrecht. Sie spricht fließend Englisch und Polnisch.

Elise Funke wird sich in den nächsten Wochen voraussichtlich in den Fraktionen vorstellen. Die Wahl verspricht Spannung. Aus der CDU-Fraktion ist zu vernehmen, dass sie für die Wahl eines Fachmanns wirbt, "der sich im Bereich Stadtentwicklung und Bau super auskennt, idealerweise durch ein Studium in einem dieser Bereiche, also zum Beispiel ein gelernter Ingenieur oder Stadtplaner ist", betonte der Stadtverordnete Peter Wolf am 24. Juli in der MOZ. Das Erkaufen von Loyalitäten für bestimmte Personalentscheidungen wäre eine falsche Strategie. Wilke stellt dagegen heraus, dass seit jeher zu Elise Funkes Aufgaben konzeptionelles Arbeiten und Prozessgestaltung gehörten. Sie besitze ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit, die Verwaltung leistungsorientiert und wirtschaftlich zu führen.

Sechs Bewerber gab es für diese Stelle. Eine Bewerberin hatte ihr Interesse nach dem Bewerbungsgespräch zurückgezogen und den übrigen Bewerbenden sind Absagen zugesandt worden, heißt es. Insofern seien keine Alternativen zu Funke ersichtlich. Falls die Stadtverordneten Funke nicht wählten, müsste die Stelle neu ausgeschrieben werden.