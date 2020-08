Elke Lang

Storkow Nur fröhliche Gesichter konnte man auf der 11. Station der politischen Sommertour von Isabell Hiekel am Freitag sehen. Die Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen will sich im dreißigsten Jahr des Naturpark-Programms, das sie selbst einst mit entwickelt hat, umsehen, um zu erfahren, was daraus geworden ist. Mit ihrer Parteichefin Analena Baerbock, die im Bundestag sitzt, war sie gerade erst in der Lieberoser Heide und berichtete nun auf der Burg Storkow über die erfolgreichen Maßnahmen zur Waldbrandbekämpfung: "Fünf Brunnen sind dafür angelegt und extra Wege für die Freiwillige Feuerwehr ausgebaut." Probleme bereite es noch, die Internationale Naturausstellung so richtig auf den Weg zu bringen.

Hier im Naturpark Dahme-Heideseen begann ihre Route zusammen mit dem Naturparkleiter Gunnar Heyne in der Löptener Fenne. Dort ging es um die Bio-Landwirtschaft und das EU-Life-Programm für den Erhalt von Kalkmooren, Sandrasen und Trockenrasen. Mit der Situation der Kinder- und Jugendeinrichtungen beschäftigte sich die Politikerin am KiEZ Hölzerner See. Insbesondere interessierte sie die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark.

In Storkow traf Isabel Hiekel in der Burg auf Franziska Kowalsky, die Projektleiterin des Besucherinformationszentrums, und auf die neue Leiterin Stadtmarketing und Tourismus von Storkow, Sabine Merker. Sie hält fortan auch die Geschicke der Burg in Händen. Dazu gesellten sich drei wichtige Partner des Naturparks: Holger Ackermann, der für Anschauungszwecke die Burgbienen betreut, sowie Michael Kurz aus Wochowsee und der Bio-Landwirt Jan-Peter Vogel aus Busch. Beide betreiben gemeinsam Landschaftspflege mit Wasserbüffeln.

Die gute Laune kam einmal von den Naturparkmitarbeitern, die sich freuen, wenn sie, "wo der Schuh drückt", so Gunnar Heyne, "einem Politiker mitgeben können, damit dieser an den richtigen Stellschrauben dreht". Zum anderen war die Landtagsabgeordnete des Lobes voll: "Ich sehe hier eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Region, nicht nur mit den Landnutzern, auch mit den Projektleitern im Naturschutz, mit dem Tourismus und mit der Bundesforst, den Waldumbau betreffend", zählte sie auf.

Weniger Bürokratie

Ein Problem des Ökolandbaus, das von der Politikerin bei der Tour erkannt wurde, sind die strengen Förderrichtlinien. "Eine Entbürokratisierung ist nötig", stellte sie fest. Auch Franziska Kowalsky hat noch Wünsche: "Unsere Naturausstellung soll Schaufenster in den Naturpark sein, aber die unmittelbare Verbindung zum Naturpark und zur Umweltbildung konnte technisch und personell noch nicht voll befriedigend umgesetzt werden", benennt sie ein finanzielles Problem.