Frank Gronberg

Müllrose (MOZ) Die Reihe "Müllroser Seekonzerte" ist nach dem dritten von sechs Konzerten vorzeitig beendet worden. Und schuld daran sind die Besucher selbst. Denn sie hatten beim dritten Konzert, das am 19. Juli auf dem Gelände der Bootsvermietung Schlaubetal stattfand, sämtliche wegen der Corona-Pandemie geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln missachtet. Statt den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, drängten sie sich dicht an dicht unter Sonnenschirmen und auf den wenigen anderen schattigen Plätzen.

Möglicherweise hätte niemand großartig Notiz genommen davon. Obwohl sowohl Bürgermeister Thomas Kühl als auch die Ordnungsamtsleiterin Martina Banse-Hörnigk zu den Besuchern des Konzertes gehörten. Aber diese Zeitung hatte am 21. Juli mit einem Foto von der Veranstaltung berichtet. Mit einem Foto, auf dem klar erkennbar ist, dass die Besucher viel zu dicht beieinander sitzen. Daraufhin habe es beim Ordnungsamt des Amtes Schlaubetal "einen anonymen Hinweis gegeben, doch bitte mal genauer hinzugucken bei den Seekonzerten", berichtet Saskia Hoffmann vom Haus des Gastes. Die Einrichtung ist Veranstalter der "Müllroser Seekonzerte".

Frank Felske vom Ordnungsamt bestreitet auf Nachfrage, dass es irgendwelche Hinweise oder Anzeigen gegeben habe, doch Saskia Hoffmann bekräftigt das noch mal: "Es gab einen anonymen Hinweis und Herr Felske hat mich darüber in Kenntnis gesetzt", versichert sie. Sie selbst habe daraufhin die Gastronomen der Gastgebereinrichtungen und die Leitung des Musikvereins Müllrose noch mal deutlich da­rauf hingewiesen, dass auf die Einhaltung der Regeln zu achten sei. "Wir als Haus des Gastes sind zwar Veranstalter der Konzerte, aber es gibt eine Vereinbarung mit den Gastronomen, dass diese für die Einhaltung der Hygieneregeln sorgen", erläutert sie.

Das vierte Seekonzert hätte am 2. August in der Marina Schlaubetal stattfinden sollen, das fünfte am 23. August am "Haus Katharinensee". Beide sind schließlich wegen der Vorkommnisse am 19. Juli abgesagt worden. "Die Gastronomen haben letztlich gesagt, sie könnten die Einhaltung der Regeln nicht gewährleisten und wollten keine Anzeige riskieren", berichtet Saskia Hoffmann.

Letztlich wäre es wohl vernünftiger gewesen, die "Müllroser Seekonzerte" gar nicht erst stattfinden zu lassen. Im Haus des Gastes gab es durchaus kritische Stimmen, doch von Seiten der Stadt, des Amtes Schlaubetal und auch von den beteiligten Gastronomen gab es den drängenden Wunsch, die Konzerte trotz der Pandemie durchzuführen.

Dass Konzerte auch mit Corona-Regeln möglich sind, zeigen die Konzerte der Reihe "Freunde-Festival" von Ronny Gander in Treppeln. Dort wird strikt auf die Einhaltung der Abstände geachtet und die Besucherzahl entsprechend begrenzt.

Beunruhigende Entwicklung

Aus dem Gesundheitsamt Oder-Spree hieß es am Freitag, man habe Kenntnis von Beschwerden nach dem Konzert am 19. Juli, im Amt selbst sei aber keine Beschwerde eingegangen. "Leider ist es so, dass mit den Hygieneregeln immer lockerer und achtloser umgegangen wird", sagte Amtsleiter Ricardo Saldaña-Handreck. Das sei "sehr beunruhigend". Das Amt arbeite derzeit an einer Strategie, künftig gemeinsam mit den Ordnungsbehörden und der Polizei die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Die entscheidende Frage sei: "Wie können wir durch Beratung und Kontrollen besser dafür sorgen, dass die Infektionsschutzregeln eingehalten werden?"