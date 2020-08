Dirk Schaal

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Vorerst nur amtierend, die coronabedingt verschobene Ernennung ist jedoch eine Formsache, leitet die 41-jährige Sandra Hirsch die Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Fredersdorf-Vogelsdorf. Mit etwas Aufregung, aber viel Engagement will sie sich der neuen Aufgabe widmen.

Frau Hirsch, haben Sie sich von der Schule schon ein Bild machen können?

Von den Baulichkeiten im Groben schon. Es ist eine wunderschöne Schule. Wie das Raumangebot den steigenden Erfordernissen gerecht wird, muss ich mir in nächster Zeit genauer betrachten. Aber so ein kleiner Traum geht jetzt in Erfüllung.

Wie denn das?

Ich wohne seit fünf Jahren im Nachbarort Petershagen und unsere Familienfahrradroute führt genau daran vorbei. Damals habe ich bei einer Tour schon zu meinem Mann gesagt, da würde ich mal gern arbeiten. Und nun ist es soweit.

Hatten Sie schon die Möglichkeit zu Gesprächen mit Kollegen?

Vom Kollegium, den Lehrern und den Erziehern, wurde ich sehr nett aufgenommen, ich glaube, hier kann man sich sehr wohl fühlen. Das habe ich ihnen auch bei der ersten Dienstversammlung gesagt. Ich werde mit jedem Kollegen ein Gespräch führen, mich noch mal vorstellen und mir auch die Vorstellungen und Hinweise der Kollegen anhören. Eine gute Schule zu sein, das geht nur im Team.

War es für Sie klar, dass der Weg des Lehrers einmal in den Chefsessel einer Schule führen wird?

Das war für mich überhaupt nicht klar. Beim Wechsel aus Berlin nach Brandenburg habe ich bemerkt, dass ich mich maßgeblich an Schulentwicklung beteiligen möchte. Mit einer Freundin hatte ich die Idee, an einer Schulleiterweiterbildung teilzunehmen. Meine damalige Schulleiterin meinte dazu, du bist genau die Richtige dafür. Nach der Weiterbildung wusste ich, genau das ist es, was ich machen möchte.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

Für mich stand schon immer fest, dass ich was mit Kindern machen wollte. Zur Auswahl standen Kindergärtnerin, Lehrerin oder Kinderkrankenschwester. Ich habe mich für Lehrerin entschieden und habe es bis heute nicht bereut. Es war ein langer Weg, damals musste man in Berlin lange auf einen Referendarplatz warten, aber danach wusste ich, es ist genau das Richtige.

Unterrichten Sie auch weiterhin?

Natürlich. Auch als Leiterin habe ich Pflichtstunden, aber ich würde auch nur ungern darauf verzichten. Die Arbeit mit den Kindern ist mir wichtig. Man darf den Kontakt zur Basis auch nicht verlieren.

Welche Fächer wären das?

Ich habe Grundschulpädagogik studiert mit den Fächern Mathe, Deutsch und Sachunterricht. Im Schuljahr 2020/21 unterrichte ich Deutsch in einer sechsten Klasse und Mathe in einer vierten.

Wo waren Sie zuletzt tätig?

Nach meinem Wechsel nach Brandendburg war ich an der Vorstadt-Grundschule Strausberg tätig. Als dort die Schulleiterin krankheitsbedingt ausfiel, war ich kommissarisch Leiterin. Nach ihrer Rückkehr hatte mich die Leiterin der Grundschule am Wäldchen in Strausberg angesprochen, ob ich nicht ihre Stellvertreterin sein möchte. So könnte ich in alle Bereiche mal reinschnuppern.

Welche Dinge gefallen Ihnen an der neuen Schule, welche nicht?

Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, den Schulalltag zu erleben. Gut finde ich zum Beispiel die Meetings. Zur zweiten Stunde begrüßt am Montag die Direktorin alle Schüler, speziell die Erstklässler. Auch bei jedem Jahreszeitenwechsel gibt es solch ein Meeting. Das ist etwas Besonderes an der Schule. Dabei gibt es ein Programm, das jeweils eine Klasse organisiert. Es werden Kinder ausgezeichnet, es soll eben schon etwas Besonderes sein.

Gibt es Dinge, die Sie unbedingt in die Schule integrieren möchten?

Im Moment ist es für mich wichtig, erst mal anzukommen. Ohne das Wissen, wie es hier läuft, möchte ich auch nichts ändern. Ich bin von Herzen Montessori-Pädagoge und möchte da gern auch meine Handschrift einbringen. Aber das muss auch zum Umfeld passen. Das wird wenn überhaupt ein Prozess, aber kein kurzer.

Wie ist die technische Ausstattung der Schule?

Die technische Ausstattung ist recht gut, wir haben eine Menge Laptops. Aber es gibt noch Gespräche mit dem Träger, dass Kinder, die bedürftig sind, ausgestattet werden sollen.

Hatten Sie noch die Möglichkeit, mit Ihrer Vorgängerin Eleonore Netzel eine Übergabe zu machen?

Wir haben uns in den letzten drei Wochen ganz häufig gesehen. Es gab viele Fragen, die ich stellen konnte, sie hat mir alles gezeigt und ist auch weiterhin erreichbar, wenn ich Rat brauche. Wir hatten auch zusammen ein Gespräch im Schulamt. Es war alles sehr gut organisiert.

Als Leiterin ist man an allem schuld, richtig machen ist normal. Warum tun Sie sich das an?

Ich möchte ganz persönlich etwas bewirken, dass sich die Kollegen wohl und die Eltern angenommen fühlen. Und auch, dass die Kinder gern herkommen. Wenn Sie dann noch etwas für ihr Leben mitnehmen können, ist es perfekt.