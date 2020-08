Bücherregale auf Folie: In Privatinitiative ist im Juni 2020 diese Ausleihstation in Finowfurt entstanden, die von zwei Anwohnerinnen betreut wird. Noch werden dort Sponsoren für einen Baum und für eine stabile Bank gesucht. © Foto: Sven Klamann

Lektüre für Badegäste: Seit 2014 steht diese ehemalige Telefonzelle am Weißen See. Jaspar Schwartinksky (12) aus Finowfurt hat sich für einen Agententhriller entschieden, den er seinem Papa schenkt. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die BücherboXX im Brandenburgischen Viertel von Eberswalde ist weit und breit einzigartig. Nicht nur, weil sie von den Betreibern, einer an das hauptamtliche Quartiersmanagement angedockten Kümmerergruppe, mit einem doppelten X geschrieben wird. Sondern auch, weil sie seit Anfang Juli im Einkaufszentrum Heidewald zu finden ist.

An ihrem alten Standort, dem Potsdamer Platz, war die einstige Telefonzelle im Februar einem Akt des Vandalismus zum Opfer gefallen. Seither ist die BoXX ohne Tür. "Im Heidewald wird die öffentliche Bibliothek prima angenommen", freut sich Ute Truttmann vom Quartiersmanagement, die sich vorstellen kann, in naher Zukunft dort Lesungen stattfinden zu lassen. "Wir befinden uns noch in einer experimentellen Phase", sagt sie.

Optisch das ganze Gegenteil, nämlich eine absolute Augenweide, ist die Bücherbox, die seit Mitte Juni am Schöpfurter Ring im Schorfheider Ortsteil Finowfirt betrieben wird. Auf den blickdichten Folien, spendiert vom Möbelhaus Wohnorama in Bernau, sind dicht an dicht in Regalen stehende Bücher abgebildet. Um das ebenso ansprechende Innere kümmern sich Kathrin Lobmeier und Andrea Languth, die in der Reihenhaussiedlung zu Hause sind.

Nachschub für Badegäaste

In der Schorfheide gibt es zwei weitere Bücherboxen, die beide an Badestränden aufgestellt wurden. Am Werbellinsee in Altenhof wird die Verleihstation von Monika und Gerd Thiele betreut, die dem Verein AB 14 angehören.Seit August 2017 nutzen Einheimische und Urlauber die Möglichkeit, sich mit Lektüre zu versorgen. "Der Zulauf ist nicht nur in der Saison ungebrochen", sagt Gerd Thiele.

Auch am Weißen See in Böhmerheide können Badegäste aus dem Vollen schöpfen – und zwar schon seit 2014. "Oft treffen sich Interessierte an der Bücherbox und wechseln ein paar Worte zu bereits gelesenen und zu besonders empfehlenswerten Büchern", sagt Ortsvorsteher Gerhard Schmidt. Manchmal sei die umfunktionierte Telefonzelle, deren typisches Magenta beibehalten wurde, eine wahre Fundgrube für seltene Bücher.

Vandalismus auf Stadtcampus

Die älteste Bücherbox im Raum Eberswalde war nie zum Telefonieren bestimmt. Auf dem Dorfanger von Brodowin gibt es seit 2012 einen Bücherbaum, dessen Regale vom Verein Mensch Brodowin befüllt werden. Drei Eichen- und Kiefernstämme enthalten Regale. "Ein Jahr später haben wir zwei Bänke und einen Klotz aufgestellt, die zusätzlich zum Verweilen einladen", berichtet Gisa Rothe, die Vorsitzende des Vereins. Die Resonanz sei unverändert riesig.

In Eberswalde existiert auf dem Stadtcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung seit 2016 eigentlich ein Schenkschrank, in dem auch Bücher angeboten werden. "Vandalismus und Vermüllung sind der Grund dafür, dass das Angebot seit Februar nicht mehr vorgehalten wird", sagt Julian Koepke vom Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA). Es habe leider an kollektivem Verantwortungsbewusstsein gefehlt.