DPA

München (dpa) Bayern-Chefcoach Hansi Flick rechnet nicht mit einer schweren Verletzung oder einem Ausfall von Innenverteidiger Jérôme Boateng.

"Ich denke, dass es bei ihm nicht ganz so schlimm ist", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Chelsea und dem Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Dort trifft der Doublesieger am 14. August in Lissabon auf den FC Barcelona.

Boateng hatte sich nach etwa einer Stunde bei einer Rettungstat am Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Niklas Süle zum ersten Pflichtspiel seit dem 19. Oktober, als dieser sich den zweiten Kreuzbandriss seiner Karriere zugezogen hatte. "Wir haben einen Rechtsfuß positionsgetreu ausgewechselt", sagte Flick und betonte: "Das war für uns heute wichtig, dass wir Niklas sehen."

© dpa-infocom, dpa:200809-99-97215/2