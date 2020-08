Bärbel Kraemer

Fläming Gastwirt Wernicke aus Gömnigk lud für den 18. April 1920 gemeinsam mit der Dorfjugend zur Tanzmusik. In Lehnsdorf hatte Gastwirt Spiesecke das Parkett gewienert. Auch er veranstaltete den vergnüglichen Abend in Zusammenarbeit mit der Jugend. Weitere Tanzvergnügen fanden an jenem 18. April - einem Sonntag - in Buchholz bei Niemegk, Schwanebeck, Neschholz und anderen Orten statt. Nur in Kranepuhl lud der Gastwirt gemeinsam mit den "jungen Damen" aus dem Dorf ein.

Doch egal ob die Gastwirte allein oder in Zusammenarbeit mit Dorfbewohnern zum "Schwoof" einluden, etwa ab Mitte des Jahres mussten sie neu kalkulieren.

Der Grund: Die Lustbarkeitssteuer! Diese war grundsätzlich zwar keine neue Steuer (bekannt seit dem Mittelalter), wurde jedoch immer weiter ausgedehnt. So erfolgte nach dem Ersten Weltkrieg, als das Deutsche Reich in finanzieller Not war, eine umfangreiche Steuerreform. In dieser Folge mussten Gemeinden für alle öffentlichen Lustbarkeiten auf ihrem Areal, Lustbarkeitssteuer erheben.

Die Gömnigker Gemeindevertretung mit Gemeindevorsteher Schemel an Spitze fasste den diesbezüglichen Beschluss am 11. Mai 1920. Die von ihnen neu beschlossene Ordnung wurde im Anschluss durch den Vorsitzenden des Kreisausschusses des Kreises Zauch-Belzig bestätigt und im "Zauch-Belziger Kreisblatt" veröffentlicht. Mit dem Tag der Veröffentlichung am 14. August 1920 trat sie in Kraft. Das von Schemel unterzeichnete Papier umfasste sieben Paragraphen, die regelten, wer, wofür und in welcher Höhe Lustbarkeitssteuer zu entrichten hatte.

Danach waren für eine "Tanzbelustigung", die bis 24.00 Uhr dauerte, 20 Mark zu zahlen. Wurde länger getanzt, waren 30 Mark fällig. Für einen Maskenball, damals sehr beliebt, fielen wiederum 40 Mark an Lustbarkeitssteuer an. Jeweils 10 Mark waren fortan für die Veranstaltung einer Kunstreitervorstellung, für die Veranstaltung eines Konzerts oder einer Theater- und Kinovorstellung sowie für eine Hochzeitsfeier im öffentlichen Lokal zu entrichten. Für Gesangs- oder "deklamatorische Vorträge (so genannter Tingel Tangel" Anm.: eine Kleinkunstdarbietung) waren pro Tag 5 Mark an Lustbarkeitssteuer zu entrichten. Ebenso für "Vorstellungen von Gymnastikern, Equilibristen (Jongleuren), Ballet- und Seiltänzern, Taschenspielern, Zauberkünstlern, Bauchrednern und dergleichen". Für "Vorträge auf dem Klavier, einem mechanischen oder anderen Instrumente" wurden pro Tag wiederum 10 Mark fällig. Auch für den Fall, dass in Gömnigk ein kleiner Jahrmarkt stattfindet, wurde vorgesorgt. Für das Halten eines Karussells kamen pro Tag 10 Mark zur Ansetzung, für eine Würfelbude und eine Schießbude jeweils 5 Mark. Außerdem fünf Mark pro Tag "für öffentliche Belustigungen der vorher nicht gedachten Art, insbesondere für das Halten eines Marionetten-Theaters, für das Vorzeigen eines Panoramas, Wachsfigurenkabinetts, Museums".

Wichtig für jeden, der eine Lustbarkeit gleich welcher Art plante: Die Steuer war vor Beginn derselben zu entrichten. Weiter heißt es in der Ordnung: "Für die Zahlung haften derjenige, der die Lustbarkeit veranstaltet, und - falls ein geschlossener Raum für die Veranstaltung der Lustbarkeit hergegeben wird - der Besitzer desselben, dieser mit dem Veranstalter auf das Ganze."

Den öffentlichen Lustbarkeiten im Sinne der Ordnung gleichgestellt, waren Veranstaltungen von geschlossenen Vereinen oder Gesellschaften, die eigens zu diesem Zweck gegründet worden waren. Weshalb die neue Ordnung vielfach kritisch gesehen wurde. Machte die Lustbarkeitssteuer, die natürlich auf Eintrittsgelder umgelegt wurde, den Besuch von Veranstaltungen kostspieliger. Ausnahmen galten für öffentliche Lustbarkeiten, bei denen "ein höheres wissenschaftliches oder Kunstinteresse" vorlag sowie bei Veranstaltungen, deren Reinertrag für einen wohltätigen Zweck bestimmt war. Bei Zuwiderhandlungen drohte ein Bußgeld zwischen 1 und 30 Mark.