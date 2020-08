OGA

Hennigsdorf In der Filiale eines Einkaufmarktes am Hennigsdorfer Postplatz versuchte Sonnabendnachmittag ein 32-jähriger Mann 84 Schachteln Zigaretten im Wert von 650 Euro zu stehlen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte derselbe Täter in Oranienburg versucht 131 Päckchen Zigaretten (Wert von 1090 Euro) zu entwenden. In beiden Fällen wurde er von Mitarbeitern festgehalten.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.