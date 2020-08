OGA

Oranienburg Die hochsommerlichen Temperaturen haben am Sonnabend für einen Besucheransturm und lautstarke Streitgespräche vor der Turm-Erlebniscity in Oranienburg gesorgt.

Hunderte Menschen wollten ins Schwimmbad, zeitweise hätten aber keine weiteren Gäste hereingelassen werden können, um eine Überfüllung zu vermeiden, teilt die Oberhaveler Polizei mit. Die musste gerufen werden, weil vor dem Eingang zum Schwimmbad schließlich etwa 300 Menschen warteten und teilweise nicht ruhig blieben.

"Bedingt durch die langen Wartezeiten von mehreren Stunden reagierten einige Besucher ungehalten und versuchten sich in der Menschenschlange vorzudrängeln", so die Polizei. Es kam zu einem Streitgespräch mit dem Sicherheitsdienst. Ziel war es, endlich Zutritt zum Schwimmbad zu haben. Noch vor dem Eintreffen der Beamten habe eine Großfamilie den Vorplatz aber in unbekannte Richtung verlassen, sodass sich die Stimmung vor Ort wieder beruhigte, heißt es im Bericht der Polizei.

Dennoch sei ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet worden.