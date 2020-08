OGA

Oranienburg (MOZ) In einem leerstehenden Bunker im Wald nahe der Lehnitzschleuse löste die Polizei Samstagmorgen eine illegale Party auf – wegen Waldbrandwarnstufe 5 und ruhestörenden Lärms. Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 1 Uhr gerufen.

Etwa 100 Personen feierten in dem Bunker. Dabei nutzten die Veranstalter einen Generator, um eine umfangreiche Licht- und Musiktechnik zu betreiben, so die Polizei. Es wurden Platzverweise erteilt und Anzeigen aufgenommen. Zu illegalen Partys im Wald wurde die Polizei in diesem Sommer vermehrt gerufen.