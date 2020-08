Ingmar Höfgen

Potsdam/Dahnsdorf Knapp eineinhalb Jahre, nachdem in Dahnsdorf eine Cannabis-Plantage mit 2300 Pflanzen ausgehoben wurde, hat vor dem Landgericht Potsdam der Strafprozess gegen sechs Angeklagte begonnen. Vier von ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, die Aufzucht betrieben und als Bande gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, die anderen beiden sollen Beihilfe geleistet haben. Das Verfahren gegen einen siebenten Angeklagten wurde abgetrennt und wird wohl in Saarbrücken verhandelt.

Zwei der Hauptangeklagten kommen aus dem Landkreis Oberhavel, ein dritter Mann ist ein Landwirt aus Groß Kreutz. Peter V. soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft am Cannabis-Anbau beteiligt gewesen sein. Neun Monate lang, zwischen Mai 2018 und Februar 2019, soll die Plantage in einer ehemaligen, ihm gehörenden, LPG-Halle an der Waldstraße gediehen sein. Anders als die anderen Angeklagten, die einige Vorwürfe einräumten, aber keine weitergehenden Fragen beantworten wollten, hat der Niederländer sich an den ersten beiden Verhandlungstagen noch nicht zum Tatvorwurf erklärt. Seine Anwälte kündigten dies aber für die folgenden Wochen an.

Ein Angeklagter hat ihn bisher entlastet. Sebastian R. aus Oberkrämer will die Halle von V. gemietet haben. Peter V. habe mit der Plantage nichts zu tun gehabt; er hätte jemanden gesucht, der das Haus in Ordnung bringt und darauf wegen der Solarpaneele aufpasst. Eine Miete sei nicht vereinbart gewesen, dafür sollte R. als Gegenleistung bauliche Arbeiten vornehmen. Wie der inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassene R.durch seinen Anwalt vorlesen ließ, wollte er dort Boots- und Autoteile lagern. Dann aber ließ R. sein Vorhaben schleifen – Mitte 2018 fragte sein Kumpel Göran J., ob er das Gebäude mieten könnte. Sebastian R. will zwar etwas geahnt haben, gab sie ihm aber dennoch. Aber erst, als Ende Oktober 2018 in die Halle eingebrochen und angeblich eine komplette Ernte gestohlen worden war, will R. von J. eingeweiht worden sein.

Dann habe R. "einen Fehler gemacht" - statt den verschuldeten J. aufzufordern, alles herauszunehmen, habe er mit beraten, wie es weitergehen könnte. Beide fuhren zu einer Sicherheitsfirma in Saarbrücken, deren Chef R. kannte. Diese schickten einen Deutschen algerischer Abstammung, der ebenfalls angeklagt ist, damit er dort alles bewache. Dieser Mann will nicht gewusst haben, was sich in der Halle befinde, bis er heimlich einmal hineingegangen sein.

Als J., der sich um die Pflanzen kümmerte, nach einem Saunabesuch um den Jahreswechsel 2018/2019 ausrutschte und sich mehrere Rippen bracht, bat Sebastian R. jene um Hilfe, denen er hundertprozentig vertraut – zwei Familienmitglieder. Seine Frau gestand, zwei Mal dort gewesen zu sein, sein Vater vier oder fünf Mal. Das versprochene Geld, 100 Euro pro Tag, wollen sie nach eigenen Aussagen nicht erhalten haben.

Göran J. ließ verlesen, dass er mit dem Anbau nur einmal viel Geld verdienen und alle seine Schulden bezahlen wollte. Jetzt habe er aber mehr als vorher, und das "bei Leuten, bei denen man keine Schulden haben will". Wer ihm das Startkapital von 5.000 Euro vorgeschossen habe, sagte er "aus Angst vor Repressalien" nicht. Deutlich wurde die Strategie der Verteidigung: Es gab keine Bande, es gab keine Ernte und damit auch keinen Handel.

Bauliche Veränderungen an dem Gebäude waren auch den Amtsträgern und der Polizei nicht verborgen geblieben - schließlich erhielt die alte Halle, nachdem V. sie gekauft hatte, ein neues Dach und eine Solaranlage, gleichzeitig wurden Fenster und Türen zugemauert. Auch der Müll verschwand. Das schilderten Niemegks Bauamtsleiter Thomas Griebsach und Ortsvorsteher Joachim Zobel vor Gericht. Es gab auch Beobachtungen, dass dort nachts Autos standen und Licht brannte. Während es Griesbach und Zobel wichtig war, dass sich dort nicht erneut Unrat ansammelt, war die Polizei neugieriger. Aber auch, als der Einbruch im November 2018 von Nachbarn gemeldet wurde, kamen die beiden Revierpolizisten nicht in die Halle rein. Eine Anzeige stellte Göran J., den sie damals angetroffen hatten, nicht.

Die 4. große Strafkammer hat weitere Verhandlungstage bis zum 28. August angesetzt. Sie finden meist im Gebäude des Verfassungsgerichtes Brandenburg statt, wo die Strafrichter für dieses Verfahren zu Gast sind. Selbst im größten Verhandlungssaal des Landgerichts Potsdam lassen sich die corona-bedingten Abstandsregeln bei sechs Angeklagten und einer Grundstücksgesellschaft aus Marwitz (Oberhavel), der eine Einziehung von Vermögen drohen könnte, kaum einhalten.