Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mehrfach mussten am Wochenende Feuerwehrkräfte ausrücken, weil es zu Wald- und Heidebränden kam. Am Sonntag war am Alten Stöffiner Weg bei Neuruppin gegen 15.40 Uhr ein Brand gemeldet worden, der laut Polizei von einem Fahrer auf der Autobahn bemerkt worden war. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten dort etwa vier Hektar Ackerfläche. Um des Feuers Herr zu werden, waren Einsatzkräfte aus Neuruppin, Fehrbellin und Walsleben im Einsatz. Zur Ursache ließ sich am Sonntag aber noch nichts sagen.

Das war bei zwei Einsätzen im Raum Wusterhausen anders. Dort mussten Feuerwehr und Polizei am Tag zuvor zu Feuern ausrücken, bei denen ein Feuerteufel als Verursacher vermutet wird. Das erste Mal waren gegen 2.30 Uhr rund 50 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Die Feuerwehr Wusterhausen konnte das Feuer aber löschen. Nach Polizeiangaben wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen.

Gegen 7.30 Uhr brannte es dann in unmittelbarer Nähe des ersten Einsatzes erneut. Diesmal stand etwa ein Hektar Heide in Flammen. Nachdem auch dieses Feuer gelöscht worden war, wobei auch der zuständige Forstwirt half, der mit einem Traktor rund 20 000 Liter Löschwasser zur Verfügung stellte, wurden deutlich mehrere Brandherde bemerkt. Der Schaden, der bei den beiden Wusterhausener Einsätzen entstanden ist, wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.