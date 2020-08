Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Am Ende feierten die Oderstädter noch einen Kantersieg, nach dem es bis zum Seitenwechsel nicht ausgesehen hatte. Nach 90 Rekordhitze-Minuten bei mehr als 35 Grad war der Erfolg hochverdient, aber die Bewertung fiel durchaus unterschiedlich aus: "Da gab es kaum etwas zu meckern", war den Äußerungen von Vereinsverantwortlichen und Fans zu entnehmen. "Hängt die Sache jetzt bloß nicht gleich zu hoch", drückte Philipp Ulrich stellvertretend für das Team und auch Coach Tomasz Lapinski dagegen eher kräftig auf die Euphoriebremse.

Fast auf den Tag genau fünf Monate nach dem letzten Pflichtspiel hätte es beinahe einen fulminanten Auftakt gegeben: Als Christian Staatz mit seinem schwächeren rechten Fuß ins Zentrum flankte, kam Neuzugang Szymon Wierzchowski aus sechs Metern freistehend zum Kopfball, er nutzte nach 42 Sekunden den "Riesen" aber nicht zur Führung. Auch wenn es gegen den vorjährigen Liga-Vorletzten, der immerhin fünf seiner acht Neuzugänge zu Beginn aufs Feld schickte, im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts nicht übermäßig viele weitere Hochkaräter gab, wäre wohl doch eine Gastgeberführung zur Pause bereits verdient gewesen. Einige Male – nicht verwunderlich zum Saisonstart – fehlte noch die Feinjustierung. Die Hitze tat ihr Übriges und sorgte auch für die ein oder andere Unaufmerksamkeit der (nach Radeslaw Stasiaks Abgang) umgestellten Defensive – die insgesamt ziemlich harmlosen und nicht austrainiert wirkenden Gäste schlugen aber keinen Profit daraus.

Mit Nico Hanses eiskaltem Vollenden (1:0/49.) begann ein zweiter Durchgang, der angesichts der extremen Bedingungen beachtenswert lauf- und spielfreudige Platzherren bot. Die auf Corona-Abstand platzierten Zuschauer, die endlich ihren ersehnten Fußball wieder live erleben durften, honorierten etliche sehenswerte Stafetten mit Lob und Szenenapplaus. Neuzugang Wierzchowski, der nach Wiederbeginn deutlich zulegte, durfte sich über seine ersten beiden Treffer im FCS-Trikot (2:0/66.; 3:0/75.) freuen, Michal Adamczak mit präziser Vollendung aus 18 Metern ins rechte untere Eck (84.) und der eingewechselte Marcin Studzinski (86.) machten den Schwedter Neustart zum erhofft freudvollen Ereignis, der mit der Reise zum Dahme-Fläming-Kreispokalsieger in der 2. Runde des AOK-Pokals belohnt wurde.

Belohnung in Aussicht gestellt

"Gelingt dort am Sonnabend wieder eine solch überzeugende Vorstellung, lassen wir in der letzten Woche vor dem Punktspielstart vielleicht eine der drei Trainingseinheiten aus", stellte Coach Lapinski als Prämie in Aussicht. Dagegen wird am heutigen Montag wie geplant trainiert, denn der Chef an der Außenlinie hatte trotz des Resultates einige Baustellen erkannt und wollte sich auch noch nicht festlegen, ob die Startaufstellung der Saison 2020/21 auch seiner "ersten Elf" entspricht. Er freue sich, dass es auf etlichen Positionen mehr Konkurrenzkampf als in den zurückliegenden Spielzeiten gibt. Nach einem 5:0 war eines freilich nicht verwunderlich: Beim Schwedter Landesligisten geht man allenthalben optimistisch ins neue Spieljahr.

Schwedt: Bartosz Klonowski, Stephan Liermann, Lukasz Kargol, Nico Hanse (70. Patrick Büchner), Michal Adamczak, Bjarne Zenk, Szymon Wierzchowski, Manuel Fuchs (76. Michael Studzinski), Christian Staatz (82. Marcel Freitag), Nico Hubich, Philipp Ulrich