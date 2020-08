Roland Becker

Velten (MOZ) Veltener, die in den DDR-Jahrzehnten ein begehrtes Stück verschenken wollten, das zugleich noch Lokalkolorit versprach, verschenkten Keramik aus dem Hause Grothe. Die 1926 von Hermann Grothe an der Luisenstraße gegründete Werkstatt erwarb sich nach und nach einen Ruf: "Typisch Grothe!" hieß es, wenn Kenner von den Gebrauchs- und Schmuckgegenständen sprachen, die die typisch rostbraune und erdige Farbe aufwiesen. Während die erste Wahl ab den 1970er-Jahren fast ausschließlich an die Galerien des Staatlichen Kunsthandels geliefert wurden, wussten die Veltener, wie sie an die begehrten Stücke kommen konnten. "Grothe-Keramik wurde gegen Tomaten oder selbst geschlachtete Wurst getauscht", hat Lars Lierow erfahren.

Einstige Käufer, Künstler, Mitarbeiter und selbst zwei Enkel des Firmengründers hatten sich am Sonnabendnachmittag in Veltens Ofenmuseum versammelt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Hunderte von Keramiken und selbst eine seit Jahrzehnten im Nieder Neuendorfer Garten von Ulrike Brandenburg stehende Töpferscheibe aus der Nachkriegszeit halfen bei diesem Rückblick.

Als Kurator der Ausstellung verwies Lars Lierow darauf, dass die Grothe-Werkstatt immer im Schatten der bekannteren Hedwig-Bollhagen-Werkstätten gestanden habe. Wie viele Liebhaber der Grothschen Kunst es aber noch gibt, beweist die Resonanz auf den Aufruf, die Ausstellung mit Originalen zu bereichern. An die 100 davon wurden dem Ofenmuseum aus diesem Anlass sogar geschenkt. Zumindest für die Zeit der Ausstellung trennt sich auch Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), Schirmherrin der Schau, von einer Bodenvase, die ihr die damaligen Kollegen 1987 zur Hochzeit schenkten.

Wer durch die Ausstellung schlendert, entdeckt, wie im Hause Grothe nach und nach der künstlerische Anspruch stieg. Typisch sei der in Thüringen gewonnene rote Ton, der seine Farbe einem hohen Gehalt an Eisenoxyd verdankt. Auf diesen sei eine weitere, mit Wasser geschlämmte dünne Tonschicht aufgetragen worden, erläutert Lierow.

Ihn selbst habe auch das Schicksal der Firma fasziniert. Ralf Grothe verbindet damit gute und schlechte Erinnerungen an seine Kindheit. Sein Vater Karl Grothe sei mit der Familie noch am Tag des Mauerbaus von Glienicke nach Westberlin geflohen. Die verweiste Firma, so hat es Lierow herausgefunden, fiel an die Stadt Velten und den Kreis Oranienburg. Ein Briefumschlag verrät den offiziellen Namen: VEB Porzellanwerk Lettin, Betriebsteil Kunstkeramik Velten.

Nach der Wiedervereinigung war es wieder der angestammte Familienname, unter dem produziert wurde. "In der Werkstatt fanden wir noch Werkzeuge vor, die unser Vater benutzt hat", erinnert sich Ralf Grothe. Doch 1996 kam das endgültige Aus. Zwar habe der zum Geschäftsführer berufene Wolfgang Lindner, der schon seit 1985 Werkstattleiter gewesen war, einen Großteil der Arbeit erledigt. Dennoch sei es nötig gewesen, so Grothe, dass die in Rheinhessen lebenden und dort arbeitenden Erben sehr häufig nach Velten fahren mussten, um sich um die Vermarktung und andere Probleme zu kümmern.

Und so wurde Grothe Keramik 1996 Geschichte, allerdings eine bis heute sehr lebendige. Einstige Mitstreiter können noch heute Anekdoten aus dem damaligen Arbeitsalltag erzählen. Die offizielle DDR-Version erzählen übrigens die Brigade-Tagebücher.