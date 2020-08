Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Interessiert schaut der kleine Junge auf dem Arm seiner Mutter, was da auf der anderen Straßenseite passiert. Den Mutter beschleunigt ihren Schritt und wird deutlich: "Guck da nicht so hin. Da wird mir schlecht." Auf dieser anderen Seite, direkt vor dem Eingang zum Hennigsdorfer Einkaufszentrum Ziel spricht gerade ein Neonazi von "einem verlogenen Hetzsystem", mit dem er die bundesdeutsche Demokratie meint.

Den von der Generalbundesanwaltschaft als Rassist eingestuften Täter, der im Februar 2020 zehn Menschen ermordete, bezeichnet er als "irgendeinen Spinner". Dann kommt er darauf zu sprechen, weshalb er und seine Rechts-Kameraden aufmarschiert sind: "Wir stehen für unsere politischen Gefangenen." Ausdrücklich mit einbezogen wird dabei die Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck. Indirekt macht sich der Redner mit Haverbecks Ideologie gemein. Diese sei inhaftiert, weil sie über Dinge rede, "die doch auch anders abgelaufen sind oder sein könnten." Das Wort Holocaust nimmt er nicht in den Mund.

Einmal quer über den Postplatz und durch die Polizeikette hindurch, die beide Kundgebungen voneinander trennt, haben sich bis zu 150 Menschen versammelt, um den Postplatz nicht allein den Rechtsextremen zu überlassen. Mitglieder von Die Partei konterkarieren auf ihrem Plakat einen bei Nazis beliebten Spruch: "Hier marschiert der rationale Widerstand."

Das Bündnis gegen den Nazi-Aufmarsch ist breit und reicht von der Antifa bis zur CDU. Andreas Büttner, Landtagsabgeordneter der Linken, freut das: "Wenn es wirklich wichtig wird, stehen wir zusammen gegen die Faschisten." Katharina Slanina, Landesvorsitzende der Linken, redet gar davon, "dass AfD und Nazis an Zustimmung verlieren". Doch in bundesweiten Umfragen wird die AfD weiterhin bei acht bis elf Prozent verortet.

Vielleicht auch mit Blick darauf, dass es eben nur 150 Demonstranten sind, darunter viele aus Berlin, fordert Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD), dass "sich in den Schulen noch mehr mit der Zeit zwischen 1933 und 1945 beschäftigt werden muss". Gedenkstätten wie das Mahnmal für die Zwangsarbeiter und die Stele, die an an den Meissnerhof, eines der ersten Konzentrationslager, erinnern, führten jedem Hennigsdorfer diese zwölf Jahre Faschismus vor Augen. Er wünsche sich bei allen Problemen und Meinungsverschiedenheiten ein Hennigsdorf, in dem es tolerant und friedlich zugeht. Als sich Günther, der an diesem Tag Geburtstag hat, mit einem "Bitte halten Sie durch! Die Stadt ist es wert" verabschiedet, dürfte er sowohl den Protest an diesem Tag als auch die Zukunft der Stadt gemeint haben.

Als beide Demonstrationen nach zwei Stunden aufgelöst werden, zieht Stefan Boyé, Einsatzleiter der Polizei, ein positives Fazit: "Es waren zwei friedlich verlaufende Kundgebungen, bei denen es lediglich erhitzte Gemüter gab." Zu diesem Verlauf hat auf Seiten der Gegendemonstranten auch Ursel Degner, Anmelderin der Kundgebung, beigetragen. Die Stadtverordnete der Linken greift ein, als Antifa-Demonstranten den Einflussbereich der Kundgebung weiter in Richtung Nazi-Kundgebung ausweiten wollten: "Lasst euch nicht provozieren. Wir sind doch auf der besseren Seite, Kommt auf diese zurück!"