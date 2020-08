MOZ

Küstrin-Kietz (MOZ) Die DB Netz AG hat Nachtarbeiten am Bahnhof in Küstrin-Kietz für Donnerstag in der Zeit zwischen 1.15 und 3.40 Uhr beantragt.

Darüber informierte Lothar Ebert, Amtsdirektor des Amtes Golzow und damit auch zuständig für die Gemeinde Küstriner Vorland und ihren Ortsteil Küstrin-Kietz. Er bat um Verständnis für die durch das Landesamt für Umwelt in Potsdam genehmigten Arbeiten.

Laut der Ausnahmezulassung ist die Reprofilierung eines Weichenherzstücks im Bereich des Bahnhofs parallel zum Rosendamm/Karl-Marx-Straße vorgesehen. Zum Einsatz kommen sollen demnach ein Notstromaggregat und eine handgeführte Schienenschleifmaschine. Betroffene in 1000.Meter Entfernung zu den Arbeiten sollten bis Sonnabend über das Vorhaben und dessen Dauer informiert werden. Für besonders Betroffene Anwohner in einem Umkreis von 200 Metern gelten noch einmal besondere Auflagen.

Geräte und Maschinen, so hat das Landesamt für Umwelt ebenfalls verfügt, dürfen nur dann betrieben werden, wenn sie für den zugelassenen Zweck tatsächlich benötigt werden. Nach Gebrauch sind sie unverzüglich wieder außer Betrieb zu setzen. Der Einsatz akustischer Warnsysteme ist nicht zugelassen, Zurufe von Mitarbeitern sind zu unterlassen, auf Tongeräte wie Radio zu verzichten und Scheinwerfer so auszurichten, dass direktes Anstrahlen von Wohnraumfenstern vermieden wird.