Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Schlagern, Musicalliedern in deutscher Sprache und Wiener Liedern haben Intendant Matthias Raupach sowie Karen Bild, Alice Macura und Patrick Stauf die Premierengäste am Freitagabend begeistert.

Als Freddy Fröhlich mit Wischmopp-Perücke führt Theater-Intendant Matthias Raupach unterhaltsam durch das Programm. Dabei lässt er Eurovisions-Songs aus Deutschland. Österreich und der Schweiz der siebziger, achtziger und neunziger Jahre erklingen. Er reiht nicht einfach Lied an Lied. Als Freddy Fröhlich erzählt er zu jedem Song noch eine Geschichte. So habe Mary Roos mit mit Titel "Aufrecht geh’n" bein Eurovisons-Contest 1984 den 13. von 19 Plätzen erreicht.

Einst verbotene Zeilen

Der Schlager-Reigen reicht von Titeln wie "Heut liegt was in der Luft" von 1954, Trude Herr: "Ich will keine Schokolade, sondern einen Mann" über "Ein Lied kann eine Brücke sein" von der 2017 verstorbenen Sängerin Joy Fleming bis hin zu "Downtown" von Petula Clark von 1965. Gelächter erzeugt die fast schon wie eine Persiflage anmutende Interpretation Patrick Staufs von Peter Maffeys Song "Und es war Sommer", mit dem er 1976 einen kleinen Skandal verursachte, wie das staunende Publikum erfährt. Die Textzeilen "Ich war 16 und sie 31/Und über Liebe wusste ich nicht viel/Sie wusste alles und sie ließ mich spüren/Ich war kein Kind mehr" macht vielen Programmdirektoren Probleme, klärt Freddy Fröhlich auf. Sie boykottieren das Lied.

Der Moderator gibt den Sängern die Zeit, sich umzuziehen. Denn fast zu jeden Lied präsentieren sich die Darsteller in einem anderen Kostüm. "Es muss alles gut vorbereitet sein und richtig hängen, dann klappt es auch. Wir haben im Gefühl, wie lange zehn Sekunden sind", sagt Patrick Stauf nach der Vorstellung. Das Konzert ist beim Premierenpublikum sehr gut angekommen. Stehend klatschen die Besucher Beifall, so dass ihnen als Zugabe ein Hit-Medley zuteil wird. Auch wer eigentlich keine Schlager hört, kommt auf seine Kosten. Denn die professionelle Darbietung und die Stimmen reißen auch Skeptiker mit. Professionell gestaltet sich auch die Lichtshow, die die beiden Österreicher Thomas Kling und Bernhard Endel programmiert haben. "Wir schaffen die richtige Lichtstimmung zum jeweiligen Takt", erläutert Kling, der fürs Fernsehen und Kongresse arbeitet. Für Matthias Raupach leisteten sie einen Freundschaftsdienst.

Das Sommer-Special ist Raupachs Ersatz für die Sommerkomödie "Ab in den Urlaub", die der Intendant wegen den Abstands- und Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschieben musste. "Beim Theaterspiel kann ich die Abstandsregeln nicht einhalten", erklärte Matthias Raupach. Innerhalb einer Woche stellte er das Programm zusammen. Den eingeplanten Schauspielern und Sängern Karen Bild, Alice Macua und Patrick Stauf erteilte er keine Absage, sondern studierte mit ihnen das neue Programm ein.

Perfekte Show

"Ich habe Caterina Valente geküsst." Mit diesem Zwischenruf erheiterte der in Bad Freienwalde lebende Filmregisseur, Dramaturg und Schriftsteller das Publikum. Er sei ihr einst im heute nicht mehr existierenden Hotel "Unter den Linden" in Berlin begegnet. "Wir haben heute eine perfekte Show gesehen, von den Leistungen der Sänger her, von der Lichtsteuerung, von der Tonqualität, der Choreographie her", lobte Görner: "eine Mischung aus Liebe, Tanz und 1000 Schlagern" "Das Hof-Theater ist ein Juwel in Brandenburg", schwärmte der Filmemacher. Er sei allerdings empört, dass sich die Lokalpolitik einschließlich des Bürgermeisters rar mache. Als einzigen Kommunalpolitiker begrüßte er Reinhard Schmook, der mit Frau Margrit die Premiere besuchte.

"Man kann hier einfach abschalten und entspannen", lobten die Premierengäste Ellen und Jörg Forhoff, die seit Jahren das Theater unterstützen. Begeistert äußerten sich auch Peter Hanke und Frau aus Wriezen, die seit langem Matthias Raupach die Treue halten.