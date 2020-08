Siegmar Trenkler

Rheinsberg (MOZ) Ein 22-jähriger Mitsubishi-Fahrer hat am Sonnabend gegen 22 Uhr auf der B 122 in Richtung Dierberg die Kontrolle über sein Auto verloren und ist frontal mit einem Telefonmast kollidiert. Er flüchtete und ließ drei Mitfahrer schwer verletzt im Wagen zurück. Kurz vor Möllensee schnappte ihn die Polizei aber und übergab ihn an den Rettungsdienst. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille. Daher wurde ihm Blut abgenommen, und er musste sofort seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden am nicht mehr fahrbereiten Auto wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.