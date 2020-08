Jürgen Rammelt

Rheinsberg Der Musiksommer Rheinsberg lockte an diesem Wochenende jeweils um 17.30 Uhr zu zwei Liederabenden in den Schlosshof. Sunniva Unsgård und Ludwig Obst, beides Preisträger des Internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg, beendeten gemeinsam mit dem Pianisten Gavin Roberts die Reihe der Preisträgerkonzerte mit Liedern von Beethoven, Schumann, Strauss und Grieg.

Der in Berlin lebende Tenor Ludwig Obst eröffnete den Liederabend mit Ludwig van Beethovens "An die ferne Geliebte", der als erster Liederzyklus die Erfolgsgeschichte dieses Genres begründet. Danach brillierte die norwegische Sopranistin, die mit dem Lied "Fiskerjenten" (Fischermädchen) ihres Landmanns Edvard Grieg das Publikum in ihren Bann zog. Da das vierteilige Lied in ihrer Heimatsprache erklang, erklärte die Sängerin den Zuhörern an diesem Abend vorher den Inhalt.

Weitere Lieder, die auf dem Hof der Rheinsberger Schlossanlage erklangen, waren die "Dichterliebe" von Robert Schumann. Laut dem Programmheft stammt der aus 16 vertonten Gedichten bestehende Liederzyklus aus der Hochphase der Romantik. Gesungen wurde er von Ludwig Obst, der genauso wie seine norwegische Kollegin Sunniva Unsgårds mit seiner voluminösen Stimme das Publikum verzauberte.

Aber auch Robert Schumanns "Wiegenlied am Lager eines kranken Kindes", dessen Text von Friedrich Hebbel stammt, sowie Johann Wolfgang Goethes vertontes Liebesgedicht "Ich denke dein", die beide als Duett erklangen, gehörten zu den Höhepunkten des Konzerts. Den Abschluss bildeten Richard Strauss‘ "Vier letzte Lieder", gesungen von Sunniva Unsgård, die mit betörenden Koloraturen für Aufsehen sorgte.

Obwohl das Publikum vermutlich wegen der Hitze nicht mit einer Zugabe gerechnet hatte, bedankten sich die beiden Preisträger mit weiteren zwei Liedern. Der Beifall am Ende galt nicht nur den beiden Sängern, sondern auch dem Pianisten Gavin Roberts, einem gebürtigen Engländer, der mit seinem virtuosen Können zum Erfolg des Konzerts beitrug.

Doch es gab an den beiden Nachmittagen nicht nur Lieder aus Norwegen und Deutschland. Auch die Kinofreunde kamen am Wochenende noch einmal auf Ihre Kosten. Gezeigt wurden im Schlosstheater die Opernfilme "Der fliegende Holländer" von Joachim Herz und Ingmar Bergmans "Die Zauberflöte".

In bewährter Weise erfuhren die Zuschauer Interessantes zur Entstehung der Filme. Der Künstlerische Direktor der Kammeroper, Georg Quander, und der RBB-Kinoexperte Knut Elstermann waren wieder dabei, um in die Filme einzuführen.