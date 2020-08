Wolfgang Gumprich

Zehdenick Als Student fuhr der Reporter am Freitagen von Bonn gen Heimat. Er fuhr immer mit dem D-Zug (so hießen damals die IC-Züge) um 15 Uhr, der in Bad Reichenhall startete und in Dortmund endete. In fast jedem Abteil roch es nach "4711", oder der noch duftigen Steigerung "Tosca". Oder vulgärer: Es stank nach Lavendel. Das Parfüm der älteren Damen der alten Bundesrepublik. Und nun erfährt der nicht mehr so ganz junge Reporter in den nicht mehr ganz neuen Bundesländern, was für eine universelle Heilpflanze der Lavendel ist, und zwar in Zehdenick.

14 Frauen hatten sich am Sonnabend im Klostergarten versammelt und lauschten der Apothekerin Bianca Wysozki. Demnach war der Lavendel eine Entdeckung der Klostermedizin, und schon im zwölften Jahrhundert empfahl ihn Hildegard von Bingen für die äußerliche Anwendung. Mit der Erfindung der Des tillation im ausgehenden 16. Jahrhundert erweiterte sich der Einsatz der ätherischen Öle. Im provenzalischen Grasse (Südfrankreich) begann die Geschichte der Parfümerie, indem die Bauern Lederhandschuhe mit ätherischen Ölen befeuchteten. Dafür wurde vor allem Lavendel verwendet. Noch heute steht Grasse als Synonym für Lavendel.

Ernte kurz vor Mittag

Im 19. Jahrhundert entdeckten Forscher die Heilwirkung des Lavendels bei Nervosität und Schlaflosigkeit. Der französische Chemiker René-Maurice Gattefosse gilt als Begründer der Aromatherapie. Er zeigte den Bauern in der Umgebung von Grasse, wie sie erfolgreich Lavendel anbauen konnten. Gattefosse, so berichtete Bianca Wysozki, überzeugte sich selbst von der Wunderwirkung des Lavendel, als er nach einer Explosion in seinem Labor seine beiden brennenden Hände mit Lavendel behandelte. Erstaunlich schnell sollen seine Wunden geheilt sein.

Die Biologen unterscheiden vier Arten von Lavendel. Um ein Kilo Lavendelöl zu destillieren, benötigt man bis zu 180 Kilogramm Blüten vom echten Lavendel. Heute verwende die Industrie vor allem eine Kreuzung aus echtem Lavendel und Speiklavendel, weil sie ertragreicher und früher zu ernten ist. Hier benötigt man für ein Kilogramm Öl rund 40 Kilo Blütenrispen. Die Referentin empfahl, den Lavendel kurz vor der Blüte in der Mittagszeit zu ernten, weil er dann die meisten Wirkstoffe habe. Zu kleinen Sträußen gebunden, soll er eine Woche trocknen, bevor er weiterverarbeitet wird. Zum Abschluss stellte die Referentin verschiedene Anwendungsarten für Lavendel vor, so einen Lavendeltee, Akazien-Lavendel-Honig, ja sogar einen Abendwein.

Schließlich stellten die Frauen eine Lavendeltinktur selbst her. Diese Frauenwerkstatt ist ein Projekt der Agentur "Hallo Nachbar", sagt Leiterin Petra Delport. Seit März treffe sich eine Gruppe von Frauen einmal monatlich im Freien unter dem Motto "Entdecke deine Umgebung". Im März habe sie Wildkräuter gesucht. Für das Thema Lavendel und seine Wirkung sei der Klostergarten im ehemaligen Zisterzienserinnenkloster in Zehdenick die passende Umgebung gewesen. Das Forum sei für alle zugänglich. Am 26. September dreht sich dann alles um die Rosskastanie. Der Zug, heute ein IC, fährt übrigens immer noch.