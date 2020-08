Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Unter der Hitze ächzten am Sonnabend Händler und Kunden gleichermaßen. Es war einfach viel zu heiß für die sechste Auflage des privaten Flohmarkts auf dem Fürstenberger Marktplatz. Exakt 17 Betreiber zählte die Organisatorin Janette Bressel, also in etwa die gleiche Händlerzahl wie bei den fünf Vorgängern.

Sie kamen aus der gesamten Umgebung und hatten wegen Corona mit großzügigem Abstand voneinander aufgebaut. Das diente zwar der gesundheitlichen Sicherheit, verhinderte aber das gewisse "Marktflair". Das Angebot bestand aus Geschirr, Schallplatten, Werkzeug, Kassettenrekor–dern, Staubsaugern, Spielzeug und Kinderkleidung.

Ein Beschicker wollte festgestellt haben, dass auf seinen Märkten Bücher nur noch selten nachgefragt würden, also hatte er sie in Neustrelitz gelassen. Dafür hatte er jede Menge Postkarten dabei. Wer wollte, konnte nachträglich noch Mitglied im Deutschen Frauen Bund (DFB) werden. Die Mitgliedsausweise im Mini-Format lagen dort, genauso wie ein Personalausweis der DDR.

Wegen der Hitze hatte Janette Bressel es den Beschickern freigestellt, um welche Uhrzeit sie abbauen möchten. So strichen einige Stände gegen 13 Uhr die Segel. "Die Hitze hält die Kunden ab", lautete die Begründung. Janette Bressel freute sich über die große Unterstützung der Tourist-Information am Rathaus in Fürstenberg und denkt über einen letzten Flohmarkt der Saison im September nach.

Mit fünf Euro pro Stand (unabhängig von der Größe) ist die Platzgebühr günstig. "Die Standgelder," sagte die Organisatorin, "spende ich wieder für den Tierschutz".