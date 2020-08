Wolfgang Gumprich

Himmelpfort Kunst einmal anders: Am Sonnabendmittag rollte der Anhänger auf den Parkplatz der Chocolaterie in Himmelpfort, fleißige Hände klappten die Seitenwände des Anhängers herunter, sodass eine etwa zehn Quadratmeter große Bühne entstand. Auf jeden Fall war es "die kleinste Bühne Brandenburgs", die in Himmelpfort aufgebaut wurde. Anlass war ein Konzert mit dem Ensemble "Quillo", das ein etwa zwölfminütiges Konzert des zeitgenössischen italienischen Komponisten Emanuele Casale aufführte.

Gespräch mit Zuhörern

Und es war – für klassisch geschulte Ohren – harte Kost, die die knapp 20 Zuhörer vor der Bühne zu sich nahmen. Ursula Weiler (Querflöte), Alexander Glücksmann (Klarinette) und Max Renne (Elektronik) spielten nach Partitur auf Tablets und mit einem Metronom im Ohr Töne, Phrasen, oft nur ins Instrument gehaucht, dann gespuckt. Pausen, in denen nur die Elektronik rauschte, es gab Frage-Antwort-Teile, eine Musik, die nur recht schwer zu beschreiben ist, aber ihren akustischen Reiz hatte, wie das Publikum mit viel Beifall bekundete.

Das Ensemble Quillo besteht aus hochkarätigen professionellen Musikern und tourt in unterschiedlich großen Besetzungen übers Land, spielt, so am Sonnabend 15 Minuten in Himmelpfort, die Musiker kommen ins Gespräch mit den Zuhörern, erklären ihre frisch komponierte Musik, während die Bühnenarbeiter im Hintergrund alles wieder im Anhänger verstauen. So ging es von Himmelpfort nach Lychen und noch weiter in die Uckermark.

Festes Haus in Falkenhagen

Der Klangkörper besteht seit 2004 und wird vom Land sowie dem Landkreis Uckermark gefördert. Quillo setzt sich für kulturelle Teilhabe ein. In Falkenhagen besitzt das Ensemble ein festes Haus, einen Kulturhotspot im ländlichen Raum. 2011 wurde es mit dem Regine-Hildebrand-Preis ausgezeichnet.