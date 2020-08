Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Auf dem Hof der Schönfließer Grundschule standen am Sonnabend nicht nur Eltern und ihre Sprösslinge und harrten der Dinge, die da kommen sollten, sondern auch die Lehrerinnen mit großen Tafeln, auf denen grüne, blaue und gelbe Igel zu sehen waren. Mit diesen wurden die neuen Erstklässler willkommen geheißen und in ihre Klassen geführt. Die Eltern mussten diesmal draußen bleiben, eine Einschulungsfeier gab es nicht. "Es ist schon schade, dass das Kulturprogramm der 3. Klassen ausfällt und wir nicht ins Gebäude dürfen", sagte Guido Thieme, Vater eines der Abc-Schützen, "aber die Gesundheit geht vor."

Sein Sohn Pekker war bei den "Grünen Igeln". Die 14 Schüler wurden von Klassenlehrerin Manuela Bensch, Mathelehrerin Michelle Rabe und Hortbetreuerin Susanne Röhm willkommen geheißen und durften auch gleich an der Tafel zeigen, was sie schon wussten. Die ersten Buchstaben, das Zählen bis 10 und das Zeigen der entsprechenden Zahlen waren kein Problem.

"Am Montag füllen sich die Klassen, dann haben wir auch hier unsere normale Stärke mit 20 bis 25 Kindern, denn dann kommen die Zweitklässler hinzu, die mit den neuen Schülern gemeinsam lernen und eine Igelklasse bilden. Insgesamt 41 Kinder werden heute eingeschult und das ist eine Zahl, die uns stolz macht und zeigt, dass unser Lernkonzept gut ankommt", erzählt Schulleiterin Martina Werner, während das Knattern von Motorrädern immer lauter wird: Die "Headstrongs" waren vorgefahren, um "ihrem" Abc-Schützen zu gratulieren und ihn zu überraschen.

Eine Überraschung der anderen Art musste dafür in diesem Jahr ausfallen. Das allseits beliebte Programm für die Eltern, gestaltet durch die 3. Klassen. "Das ist sehr bedauerlich, aber die Einhaltung der Regeln in diesen Zeiten geht nun mal vor und deshalb freue ich mich über das Verständnis der Eltern und Angehörigen, dass sie so geduldig auf dem Schulhof die erste Stunde ihrer Kinder abwarten und das bei diesem Wetter", meinte die Schulleiterin beim Blick über das Areal.

Dank an den Hausmeister

Und auch an den Hausmeister der Grundschule, der alles so gut vorbereitet hatte, ging ihr Dank. "Ja, und natürlich sind der neue Parkplatz und die neuen gekennzeichneten Schulwege ein großes Plus an Sicherheit für unsere Schüler und ich hoffe auch, dass wir unsere neue Turnhalle bald nutzen können. Dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Pool bei diesen Temperaturen", sagte Schulleiterin Martina Werner. Und dann wandte sie sich den wartenden Eltern zu, während eine Kollegin lockere Melodien auflegte, um doch noch etwas Kultur in den Schulanfangstag an der Schönfließer Grundschule zu bekommen.