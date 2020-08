Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Wegen eines technischen Defekts musste am Sonnabendnachmittag der Straßenbahnverkehr auf der Linie 89 für mehrere Stunden unterbrochen werden.

Wie die MOZ auf Nachfrage bei Mario Jänisch von der Strausberger Eisenbahn (STE) erfuhr, hatte sich durch die große Hitze ein Oberleitungsabspannseil im Bereich Heinrich-Heine-Straße derart stark ausgedehnt, dass sich kurz nach 15 Uhr der Stromabnehmer eines durchfahrenden Zuges darin verfing und daraufhin abriss. Die Bahn konnte folglich nicht mehr weiterfahren. Denn im Gegensatz zu den Tatra-Zügen mit zwei Stromabnehmern haben die Bombardier-Triebwagen nur einen Bügel auf dem Mittelteil.

Jänisch konnte über die Busgesellschaft mobus einen Ersatzverkehr organisieren. "Das ging relativ zügig", schätzte der STE-Verkehrsmeister ein. Mit Unterstützung der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn, die mit einem Turmwagen anrückte, konnte das lose Seil nachgespannt und so die schadhafte Stelle beseitigt werden. Der kaputte Zug wurde mit der zweiten Flexity-Bahn in die Werkstatt am Lustgarten geschleppt. Gegen 19.45 Uhr sei der Verkehr auf der Schiene wieder aufgenommen worden.

Das defekte Fahrzeug soll in den nächsten Tagen repariert werden. "Wir haben zum Glück einen Stromabnehmer in Reserve da, so dass es nicht allzu lange dauern sollte, bis die Bahn wieder einsatzbereit ist", sagte Jänisch.