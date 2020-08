Landschaftsführerin Elke Knopf hatte zum Freilichtmalen in den Tempelgarten in Neuruppin eingeladen. Sie selbst zeichnete dort den Turm der stilisierten Bastion. © Foto: Holger Rudolph

Holger Rudolph

Neuruppin Wo der große Romancier Theodor Fontane einst wanderte, sind auch die Hobby- und Profi-Künstlerinnen und -Künstler vom Plein-Air-Painting "Fontanemalen" mit beachtlichem Erfolg unterwegs. Am Freitag und Sonnabend suchten die 20 Malbegeisterten sich ihre Motive in der Neuruppiner Innenstadt. Fündig wurden sie unter anderem auf dem Schul- und Kirchplatz, vor allem aber im Tempelgarten.

Die Idee zum "Fontanemalen" entstand bei der Natur- und Landschaftsführerin Elke Kopf vor etwas mehr als einem Jahr. Im Fontanejahr 2020 ließ sich Kopfs große Liebe zum Wandern sehr gut mit ihrem anderen Hobby, dem Zeichnen und Malen, verbinden. Hatte doch Fontane für seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" sehr viele Örtlichkeiten im Ruppiner Seenland besucht, die sich auch in der Gruppe gestalten ließen. 2019 gab es zum Abschluss der Malsaison in Menz eine große Ausstellung mit den entstandenen Kunstwerken.

Monika Meichsner zeichnete bereits 2019 mit und ist auch aktuell wieder dabei. Sie schwärmt: "Wir waren alle im vorigen Jahr so begeistert und durch den Erfolg der Ausstellung bestärkt, dass wir gesagt haben, das machen wir noch einmal." Man könne Elke Kopf gar nicht genug für diese Idee danken.

Spaß steht im Vordergrund

Für Kopf geht es weniger darum, dass große Kunstwerke entstehen. Vielmehr verbinde die 20, manchmal auch bis zu 30 Aktiven der Spaß am Malen und an der gemeinsamen Unternehmung. Ein bisschen lernen ist aber auch angesagt. Die Profi-Kunstmaler Georg Welke aus Berlin, Jordis Hammer aus Gülpe im Havelland, Ute König aus Neustadt und Stefanie Schmock aus Bernau malen selbst mit, geben aber auch sehr gern den Hobbymalern in der Gruppe Tipps, was diese besser oder anders machen könnten. Immer freitags und sonnabends war der Tross der Kreativen in den zurückliegenden Wochen unterwegs.

Vor Kurzem hatten sie ihre Motive im Gut Gentzrode und dessen Umgebung gefunden. Das seit Jahrzehnten weitgehend dem Verfall überlassene Gut habe allen sehr gut gefallen. Dieses Kleinod müsse unbedingt wieder restauriert werden, wünscht sich nicht nur Kopf.

Georg Welke braucht nur sein E-Bike dabeizuhaben, um an fast jedem möglichen Ort malen zu können. An dem Zweirad gibt es ausreichend Taschen für Blöcke, Paletten und Pinsel. Schließlich diente es ihm im Tempelgarten auch noch als Staffelei. Wenn er mal nicht selbst zeichnete und malte, schaute er den Freizeit-Kreativen über die Schultern und gab wertvolle Tipps. So auch bei der Berlinerin Petra Jähnke, die schon in ihrer Kindheit und Jugend sehr gern zeichnete. Erst seit fünf Jahren widmet sie sich dem zwischenzeitlich fast in Vergessenheit geratenen Hobby wieder intensiv. "Achte mal ganz genau auf das Licht", empfahl ihr der Profi, der kurz darauf wieder zur eigenen Fahrrad-Staffelei ging, um an seinem Aquarell weiter zu malen. Er hat das Tempelgarten-Gebäude und die es umgebende Pflanzenwelt gekonnt in zarten bis kräftigen Farben und mit das Auge verwöhnenden, fließenden Verläufen dargestellt.

Auch diesmal soll es zum Abschluss des Fontanemalens wieder eine Ausstellung geben. Ab 12. November wird eine Auswahl der entstandenen Bilder im Foyer der Neuruppiner Stadtbibliothek gezeigt. Wie es aussieht, werden die Fontanemaler wohl 2021 erneut im Ruppiner Land unterwegs sein. Auf der Suche nach neuen Motiven, Spaß am Malen und gemeinsamen Erlebnissen. Die zahlreichen Routen des Romanciers zu sehenswerten Bauwerken und Naturschauplätzen im Norden des heutigen Landes Brandenburg sind noch längst nicht ausgeschöpft.