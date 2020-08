red

Bad Belzig Der Wir e.V., das Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark und ein Hebamme laden werdende Eltern herzlich zum monatlichen Frühstück ein. In gemütlicher Atmosphäre können sich Schwangere und auch werdende Väter austauschen und aktuelle Fragen zum Eltern-werden stellen. Das nächste Frühstück findet am kommenden Montag, 17. August, von 9.00 bis 11.00 Uhr - unter der Einhaltung der derzeit geltenden Bestimmungen zum Infektionsschutz - statt. Treffpunkt sind die Räume der Eltern-Kind-Gruppe in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig. Pro Person ist 1 Euro zu zahlen. Anmeldungen nimmt schnellstmöglich Kathleen Friedrich unter der Telefonnummer 0152/8341720 entgegen.