Alexandra Gebhardt

Damsdorf (MOZ) Wer auf der Suche nach der Feuerwehr Damsdorf ist, sollte sich besser nicht auf die Google-Angabe verlassen. Denn in der dort angezeigten "Damsdorfer Hauptstraße 12a" sind die Kameraden schon lange nicht mehr zu finden. Seit 1998 haben ist das Gerätehaus der Damsdorfer Feuerwehr in der Straße "Zum Sportplatz 14".

"Wir versuchen schon lange diese Angabe bei Google ändern zu lassen, bislang hat das aber nie geklappt", so Ortswehrführer Jan Obereisenbucher, der, wie viele der 28 aktiven Kameraden in der Wehr, durch die Familie fest mit dem Ehrenamt als Feuerwehrmann verwachsen ist. "Ich bin schon seit meinem 13. Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv. Vor zwanzig Jahren bin ich dann nach Damsdorf gezogen und nun seit 14 Jahren hier Ortswehrführer", skizziert Obereisenbucher seinen Werdegang. Auch sein Stellvertreter Daniel Bräkow ist seit Kindheitstagen in der Feuerwehr Damsdorf aktiv und mit zehn Jahren in die damals frisch gegründete Jugendfeuerwehr Damsdorf eingetreten. Geleitet wird sie heute von Henry Schulze, der neben den 20 jungen Mitgliedern aus Damsdorf zusätzlich zwei weitere aus Göhlsdorf einmal in der Woche trainiert und unterrichtet. Im Winter geht es zudem immer samstags in die Sporthalle zum Sport, um den Mannschaftsgeist untereinander lebendig zu halten. Und das lohnt sich. Allein im vergangenen Jahr sind zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit der Vollendung des 16. Lebensjahres in den aktiven Dienst gewechselt und haben im ersten Anlauf ihren "Truppmann 1" bestanden – ebenso wie vier weitere Kameraden, die sich den Damsdorfern neu angeschlossen haben.

Dass die Ortswehr in Sachen Mitgliederzahlen so gut aufgestellt ist, liegt in erste Linie an der intensiven Zusammenarbeit mit dem Verein Feuerwehr Damsdorf. Um die 60 Mitglieder, davon 15 aus der aktiven Feuerwehr, treffen sich alle acht Wochen um über Mittel und Wege zu beraten, die Wehr finanziell und personell zu unterstützen. "Erst kürzlich konnten wir dazu beitragen, ein drei Mal sechs Meter großes Zelt anzuschaffen. Das wird den Kameraden einerseits bei Großeinsätzen als Pausen- und Unterstellmöglichkeit, aber auch für Veranstaltungen in der Feuerwehr Damsdorf dienen", erklärt der Vereinsvorsitzende Andreas Schütze.Zu einem absoluten Highlight hat sich in den vergangenen Jahren dabei vor allem eine Veranstaltung entwickelt: das Halloweenfest. Um die 800 Besucher finden sich mittlerweile zu den Gruselwanderungen um den Damsdorfer Fenn ein. Dabei steht jedes Mal eine andere schaurige Geschichte im Mittelpunkt, wobei die Dasmdorfer Kameraden einerseits dafür sorgen, dass kein Besucher im See landet oder einen Herzinfarkt erleidet und anderseits die komplette Organisation mit dem Verein stemmen. "Allein das Kürbisschnitzen vorab dauert eine gute Woche", weiß Schütze. Er hofft, wie alle Damsdorfer, dass das Event auch in diesem Jahr, wenn auch mit eventuellen Auflagen, stattfinden kann, hat aber auch einen Plan B in der Hinterhand. Was genau, will er noch nicht verraten.

Ein Besuch bei der Feuerwehr Damsdorf lohnt sich aber auch ohne Veranstaltung allemal. Ein nagelneuer Mannschaftswagen, der erst am 16. April dieses Jahres in den Dienst gestellt wurde, hat neben einem Löschfahrzeug von 1994, den die Wehr vor zwei Jahren gegen ein über vierzig Jahre altes Tanklöschfahrzeug getauscht hat, Platz genommen. "Auf unseren neuen Mannschaftswagen. In ihm finden sich zum Beispiel Geräte zur Atemschutzüberwachung und er bietet zusammen mit dem neuen Zelt, Sitzgarnituren, die Möglichkeiten sich bei Großeinsätzen zu regenerieren und Einsätze an einem Laptop sofort zu protokollieren", erklärt Obereisenbucher.

Dass die Damsdorfer Kameraden für genau solch einen Ernstfall gewappnet sind, wurde beispielsweise im vergangenen Jahr auf dem Truppenübungsplatz zusammen mit der Ortswehr Lehnin, der Bundeswehr und Sanitätern bei einer simulierten Massenkarambolage geprobt. "Immerhin muss auch das Zusammenspiel mit Kameraden aus anderen Wehren stimmen", so Obereisenbucher weiter. Zwischen 40 und 45 Einsätze meistern die Damsdorfer im Jahr, gut ein Drittel davon sind Brandeinsätze. Bei einem Alarm benötigen die Kameraden dann zwischen fünf und acht Minuten zum Ausrücken. Fast jeder Einsatz kann, auch aufgrund der guten Mitgliederzahl, angenommen werden.

Doch Damsdorf wächst. Immer mehr Zuzügler lassen sich im Ort nieder. Deshalb hofft auch die Feuerwehr Damsdorf weiter zu wachsen. "Neue Gesichter sind bei uns jederzeit willkommen", so Obereisenbucher abschließend.