Die Andreas-Kapelle an der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow: Mit Schnee ist das Dach besonders gut zu erkennen. Auf der Spitze prangt ein sogenanntes "Templerkreuz", ein Andreaskreuz wäre wegen des Namenspatrons die bessere Wahl gewesen. © Foto: Rene Wernitz

Auf einem Bing-Luftbild skizziert das Kirchendreick in Brandenburg an der Havel, dessen obere Seiten mit den Schenkeln eines Kirchen-Andreaskreuzes zwei lateinische Kirchen-Kreuze bilden. © Foto: Luftbildquelle: Bing.com

René Wernitz

Rathenow/Brandenburg (MOZ) Jesus und seine Mutter Maria kennt wohl jedes Kind, auch wenn es keiner christlichen Konfession angehört. Schon erheblich schwieriger ist es mit den zwölf Aposteln, zu denen Andreas gehört. Der Name dieses Jüngers Jesu ist speziell in Rathenow sehr geläufig, in Brandenburg an der Havel, wo es sehr viele Kirchen gibt, spielt er keine Rolle mehr.

Wer nach märkischen Gotteshäusern googelt, die ausschließlich oder unter anderem Andreas geweiht sind, gelangt lediglich zu den Städten Teltow und Rathenow. Für die Präsenz des erstberufenen Apostels in der havelländischen Kreisstadt sorgt die aus dem Mittelalter stammende Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Als diese im 14. Jahrhundert einen gotischen Umbau erfuhr, entstanden an ihren Seiten zwei Kapellen - die im Norden ist der Maria geweiht, die im Süden dem Andreas. Womöglich erhielt die Kirche erst jetzt ihr gemischtes Patronats-Doppel und dementsprechend ihren Namen.

Die Andreaskapelle ist durch ein Kreuz auf der Spitze ihres Dachs markiert. Sonderbarer Weise haben die Altvorderen ein "Templerkreuz" geschaffen. Das irritiert: "Warum auf der Andreaskapelle kein Andreaskreuz war, wie es das Zeichen des Schutzheiligen ist, bleibt ungeklärt." So steht es in einem in die Jahre gekommenen Beitrag auf www.rathenow-fks.org, einer alten Website des Förderkreises zum Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Sankt-Marien-Andreas-Kirche. 2011 wurde ein neues "Templerkreuz" aufgesetzt.

Tatsächlich käme ein Kreuz, wie es an Bahnübergängen steht, dem heiligen Andreas eher recht. Denn die Legende berichtet, dass der erstberufene Jünger Jesu an einem solchen schiefen Kreuz hingerichtet wurde.

Andreas hatte laut Bibel einen Bruder, den Simon. Der ist in unseren Breiten bekannter unter dem Namen, der ihm von Jesus gegeben wurde: Petrus. Er ist einer der beiden Namensgeber für den Brandenburger Dom St. Peter und Paul.

Petrus soll erster Bischof von Rom geworden sein, steht daher am Anfang des katholischen Papsttums. Aktuell sieht sich Franziskus in der Nachfolge Petri. Derweil gilt Andreas unter orthodoxen Christen als Gründer der Kirche von Byzanz bzw. als der erste Patriarch von Konstantinopel. Gegenwärtig agiert Bartholomäus I. als der 270. in der Reihe der Patriarchen seit Andreas.

Für die christlichen Kirchen, die auf weströmischen Glaubensbekenntnissen fußen, ist ein schlichtes Kreuz zum Symbol geworden, wie es praktisch auch in allen Kirchen der Region Verwendung findet - mit oder ohne Abbild des gekreuzigten Jesus. Orthodoxe Kreuze sind etwas aufwendiger gestaltet, wobei auch in Russland, Serbien, Bulgarien, Griechenland etc. Andreaskreuze nur beiläufige Gestaltungselemente sind.

In Brandenburg liegt ein gewaltiges Exemplar einer Ortsgründung im wahrsten Sinne zu Grunde. Das Alleensystem in der ursprünglich für Russen geschaffenen Potsdamer Siedlung Alexandrowka bildet ein Andreaskreuz. Die Planungen für das in den 1820er Jahren realisierte Bauprojekt gehen auf Peter Joseph Lenné zurück. Auftraggeber war der preußische König.

13 Gehöfte entstanden. Das etwa 360 Meter große Andreaskreuz, im Schnittpunkt der Schenkel befand sich einst das Aufseherhaus des Feldwebels, ist heute bestens via Luftbild auf Bing.com zu erkennen. Indessen ist etwas Phantasie nötig, um ein weit größeres Andreaskreuz auszumachen, das - aus welchem Grund auch immer - durch vier mittelalterliche Kirchenstandorte in Brandenburg an der Havel gebildet wird. Der Schnittpunkt befindet sich in der Altstadt, in unmittelbarer Nähe zur Jahrtausendbrücke.

Ein Schenkel verbindet den Standort der 1722 restlos abgerissenen Marienkirche auf dem Marienberg mit der neustädtischen Katharinenkirche, der andere die altstädtische Nikolaikirche und die Petri-Kapelle auf der Dominsel. Das ist insofern äußerst bemerkenswert, da sich über das Andreaskreuz sogar ein aus der christlichen Symbolik bekanntes gleichseitiges Dreieck (Stichwort: Trinität) legen lässt. Hierbei stehen die Gotthardtkirche in der Altstadt sowie St. Nikolai und St. Katharinen durch gedachte Linien in geradezu perfekter Dreiecks-Beziehung. Die Schenkel des Andreaskreuzes bilden mit den nördlichen Seiten des Dreiecks in der Weise beinah identische Kreuze, als wäre hier der Christengott höchstselbst Baumeister gewesen.

Das neustädtische Paulikloster steht außerhalb dieser Linienbeziehungen. Im Krieg schwer beschädigt, ist es heute Heimstätte des Archäologischen Landesmuseums. Auf dessen Website findet sich in der Chronologie des Hauses ein interessanter Eintrag für das Jahr 1384. Demnach ist Apostel Paulus erstmals als Patron der Klosterkirche belegt, vormals waren es Maria und Andreas. Dieses Doppel ging dem Havelland nicht verloren, was die Kirche in Rathenow belegt.