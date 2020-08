Simone Weber

Rathenow Die Corona-Pandemie hat Defizite in der digitalen Ausstattung brandenburgischer Schulen und Schüler, aber auch Lücken in der für Internet notwendigen Infrastruktur aufgezeigt. Bund und Länder kündigten entsprechende Investitionen zur Verbesserung der Situation an. Zuletzt lud die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Katja Poschmann, ihren Fraktionschef Erik Stohn sowie Lehrer, Eltern, Schüler und Vertreter der Schulträger der Region zu einer Diskussionsrunde zum Thema ein.

"Wir müssen die Tür zum digitalen Zeitalter weit aufstoßen. Dazu sind nötig: mehr Tempo und mehr Entschlusskraft", eröffnete Erik Stohn die Diskussionsrunde im Rathenower Havelrestaurant Schwedendamm. Für den Digitalpakt stehen im Land fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Doch bevor in neue Infrastruktur und neue Endgeräte investiert wird, bedarf es einer vorherigen Bestandsanalyse.

"Durch den unterschiedlichen Sanierungsstand ist die digitale Infrastruktur an unseren Schulen verschieden", so der stellvertretende Rathenower Bürgermeister, Jörg Zietemann. "So hat das Jahn-Gymnasium bessere technische Voraussetzungen als zum Beispiel die Bürgel-Gesamtschule. Das Nadelöhr ist aber grundsätzlich der Weg aus der Schule raus." Da war er sich mit anwesenden Lehrern beider Schulen einig.

"Wenn die Schule vor 20 Jahren eine neue Unterrichtstafel installieren wollte, war dies nicht nötig. Wenn wir jetzt einen PC in einen Unterrichtsraum stellen wollen, sind X-Seiten Papier nötig. Diese Prozesse sind viel zu bürokratisch!", kritisierte Franca Reuter von der Bürgel-Gesamtschule. "Es sollte einen grundsätzlichen Mindeststandard für die digitale Ausstattung von Schulen geben!", forderte Kollege Dirk Hoeft. Elke Nermerich, Bildungsdezernentin im Landkreis Havelland, beklagte zudem, dass die Schulträger mit Folgekosten des digitalen Ausbaus - wie für Wartung, Updates oder Leitungsgebühren - allein gelassen würden.

"An den weiterführenden Schulen müsste die Ausstattung mit technischen Geräten, wie zum Beispiel auch Beamern, besser sein. In der Sekundarstufe II sollte die Arbeit mit Tablet oder PC im Unterricht dazugehören", sagte Lea Fischer, Schülerin der 10. Klasse der Bürgel-Schule. Ein oder zwei Klassensätze Tablets pro Schule sollte für Erik Stohn ein Anfang der technischen Ausstattung der Schulen sein.

Mit Fördergeldern investiert der Landkreis rund 50 Millionen Euro in den Breitbandausbau. "Derzeit erstellt der Landkreis für die vier Ausbauregionen einen Zeitplan, wann welche Kommune und Institution mit dem Ausbau dran ist. Das Ausbauende wird wohl erst 2024 erreicht sein", so Elke Nermerich.