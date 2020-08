Simone Weber

Rathenow Am Montag hat für 393 Erstklässler im Westhavelland der Schulalltag begonnen. Die Einschulungsfeiern am Samstag wurden an den Schulen wegen Corona unterschiedlich gestaltet. Etwa an der Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West war die Zahl der Angehörigen zur Feierstunde auf jeweils drei begrenzt. In der Turnhalle saßen die Eltern und zum Teil größere Geschwister, die sich auch in eine Liste eintragen mussten, auf genügend Abstand.

"Der Abschied von der Kita und der Beginn der Schulzeit ist für die Kinder der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. In der Schule wird weniger im Sandkasten gebuddelt oder Fußball gespielt. Dafür kommt Neues hinzu. Wie lesen, schreiben und rechnen", so Ralph Stieger in seiner Rede, die er als Schulleiter an der Seeger-Schule zum 15. Mal hielt. "Wir wollen gut zusammenarbeiten und zusammenhalten und aus Fehlern lernen. Eltern, Erzieher und Lehrer ziehen gemeinsam an einem Strang."

Die 15 Schüler der 1a übernahm eine neue Lehrerin, Sarah Götz, die 1996 bis 2002 selbst an der Grundschule in Rathenow-West lernte. Die Klasse 1b mit 14 Schülern übernahm Irina Huyoff, die zuletzt viele Jahre als Sonderpädagogin an der Schule tätig war. An der Seeger-Schule lernen nun 180 Schüler in acht Klassen.

In Rathenow wurden insgesamt 206 Schüler in zehn ersten Klassen eingeschult, neben 29 an der Seeger-Grundschule waren es 43 Schüler in zwei Klassen an der Geschwister-Scholl-Grundschule, 55 Erstklässler in drei neuen Klassen an der Weinberg-Grundschule und 79 ABC-Schützen in drei neuen ersten Klassen an der F.-L.-Jahn-Grundschule.

Im weiteren Westhavelland waren es insgesamt 187 neue Erstklässler. 21 Schüler sind es an der Lilienthal-Grundschule in Rhinow. Zehn Erstklässler lernen jahrgangsübergreifend mit den Schülern der zweiten Klasse in der Kleinen Grundschule in Hohennauen. In der Kleinen Grundschule in Großwudicke sind es sieben neue Schüler, die künftig gemeinsam mit den 22 Schülern der zweiten Klasse gemeinsam unterrichtet werden. An der Inge-Sielmann-Grundschule in Milow wurden 23 ABC-Schützen eingeschult. An der Dachsberg-Grundschule in Premnitz wurden wieder, erstmals seit 1996, vier neue erste Klassen mit insgesamt 79 Schüler eröffnet. An der Fouque-Grundschule in Nennhausen wurden 47 Schüler in zwei ersten Klassen eingeschult.