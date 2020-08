dpa

Potsdam (dpa) Mit dem Beginn des Regelbetriebs an den Brandenburger Schulen hat die Brandenburger Landesregierung auch die Corona-Tests für Kita- und Schulkinder gestartet. Bis Ende August sollen in einer Stichprobe ein Prozent der Kinder und Jugendlichen auf das Coronavirus getestet werden, wie das Gesundheits- und das Bildungsministerium am Montag mitteilten. Die freiwilligen Tests betreffen 2944 Schüler und 1074 Kita-Kinder. Dazu seien landesweit 12 Kitas und 72 Schulen ausgewählt worden. Die Testungen sollen mit einem Berechtigungsschein bei den Hausärzten vorgenommen werden.

"Mit den Stichproben möchten wir mehr über die Ausbreitung des Virus in dieser Altersgruppe in Brandenburg erfahren", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). "Der Zeitpunkt direkt nach der Reisezeit und zu Beginn des Schuljahres ist dafür genau richtig, da jetzt das Infektionsrisiko wieder steigt." Die Ergebnisse der Stichproben sollen bei der Anordnung von Corona-Maßnahmen berücksichtigt werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) erklärte, mit den Testungen werde der Normalbetrieb in den Kitas und Schulen flankiert.

