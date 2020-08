red

Fläming Natur-und Landschaftsführerin Brigitte Thäle lädt zum Aktionstag "Gesundheitswandern auf Burgenwanderweg" ein. Die Teilnehmer wandern entspannt auf dem Burgenwanderweg bis nach Kranepuhl. Die eiszeitlich geprägte Hügellandschaft des Naturparks bietet ungeahnte Ein- und Ausblicke. Dabei erhalten die Mitwandernden alltagspraktische Tipps für gelenkschonendes Wandern. Kleine Übungen zur Verbesserung der Koordination, Ausdauer und Kraft lockern das Wandern auf. Die Wanderung klingt auf dem schönen Festplatz der Kranepuhler, mit Informationen zur historischen und aktuellen Entwicklung des typischen Flämingortes, aus. Los gehts am Dienstag, 18. August, um 10.30 Uhr an der Bushaltestelle Preußnitz / B102. Die sechs Kilometer umfassende Wanderung wird ungefähr zwei Stunden dauern. Anmeldung/Auskunft im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben: 033848/60004, info@flaeming.net.