Manfred Lutzens

Brandenburg Dieser Juli des Jahrgangs 2020 ließ sich gut an, denn seine ersten fünf Tage brachten Maxima zwischen 24 und 28 Grad. Doch im weiteren Verlauf sollte sich zeigen, dass bei uns der mitteleuropäische Sommer keinesfalls etwa nur von anhaltender Hitze und Trockenheit geprägt sein muss. Gab es doch nun in diesem Juli wie schon im Vormonat eher eine gewisse Unbeständigkeit, bis hin zum Auf und Ab der Temperaturen. Dabei aber behielt der Wetterverlauf insgesamt einen durchaus freundlichen Charakter. Mit seinem Mittel von 18,8 Grad lag der Hochsommermonat im normalen Bereich, blieb 0,4 Grad über dem "Soll". Immerhin erlebten die Brandenburger – auch wenn es nicht jeder so empfand – 18 Sommertage (ab 25°), sechs davon während der letzten Juliwoche. Nur zweimal war es ausgesprochen tropisch, nämlich am 19. mit 30,6 ° als Maximum sowie in der Nacht zum 5., als das Quecksilber bei 20,5 ° verharrte. Demgegenüber aber gab es 18 Nächten bei Werten unter 15 °. Empfindlich Kühle herrschte besonders zum 11., 12. 13. und 17., als Temperaturen von 10,5 bzw. 11,5 Grad (in Ketzür sogar lediglich 8,3°) wahrlich nicht hochsommerlich daher kamen. Überdies konnte an zwei Tagen nicht einmal die 20-Grad-Marke als Maximum erreicht werden. Die 17,8 ° am 15. (niedrigster Wert des Monats) sowie 19, 8 ° am 8. – zeitweilig sogar nur 14 Grad - sprechen für sich. Mehrmals lag unsere Region an einer Luftmassengrenze. Es gab auf engstem Raum erhebliche Temperatur- wie auch Niederschlagsunterschiede. Auffällig waren einige "Abstürze" auf der Thermometerskala, so z.B. als Sturmtief "Wendy" vom 5. zum 6. die schwüle Hitze durch Meereskaltluft ersetzte. Binnen Stunden standen da statt der 28 Grad nur noch 21° , vorübergehend sogar 12 Grad° zu Buche. Ähnliches wiederholte sich vom 15. zum 16. Juli. Aber trotz häufigen Wechsels von Hoch- und Tiefdruckgebieten gab es wiederholt auch Gelegenheit, um beispielsweise in den Havelseen (bis zu 23°) zu schwimmen oder dort Bootspartien zu unternehmen. Übrigens, die Sonne fehlte nur einmal (15.), brachte es auf akzeptabele 235 Stunden. Dagegen hat sich das Niederschlagsdefizit weiter erhöht. In der Station Görden (Klaus Seewald) reichte es an insgesamt 13 Tagen lediglich zu 50 Litern ("Soll": 72 l), wobei der 26. mit 15 Litern - davon 13 l binnen 40 Minuten! - den Rekord aufstellte. Hinzu kommen zwei Gewitter (1./20.)). Auf der Eigenen Scholle (Gottfried Tübel) fielen indes nur 35,7 l, während Peter Ehnert (gute Besserung!, d. Autor) aus dem Stadtteil Kirchmöser 40,3 l meldete. Und ganz aktuell: Der August bringt uns derzeit eine kaum noch erwartete Hitzewelle und damit weitere Trockenheit.