René Wernitz

Garlitz (MOZ) Vom 17. August bis 18. Dezember werden an der Kreisstraße (K) 6332 in der Ortsdurchfahrt Garlitz (Amt Nennhausen) Straßenbauarbeiten durchgeführt. Die Kreisstraße wird aufgrund dieser Bauarbeiten vollgesperrt. Die Haltepunkte des Linienverkehrs in Garlitz werden in der Mützlitzer Straße erhalten bleiben. Zusätzlich werden Haltepunkte zum Neuen Ende verlegt. Die Umleitung über Mützlitz, Gräningen und Nennhausen wird ausgeschildert.