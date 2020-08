René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wie auf Bienen und Schmetterlinge wirken Blumen und Blüten auch auf Menschen durchaus anziehend. Der "Knab’" in Goethes "Heidenröslein" ist den Deutschen am ehesten dafür bekannt, eine allzu schöne Rose brechen zu wollen. Die Blume wehrt sich vergeblich mit ihren Stacheln. Wer es dagegen mit dem Riesen-Bärenklau (Heracleum giganteum) aufnimmt, zieht sicher den Kürzeren.

Die ursprünglich aus dem Kaukasus stammende Pflanze verbreitet sich invasiv und zählt daher zu den so genannten Neophyten. Ein Exemplar wuchs bis vor kurzem am Viertellandsweg, in Richtung Siedlung Grünauer Weg, in Rathenow Süd. Es wurde zum Glück nicht gepflückt, sondern sozusagen mit Stumpf und Stiel entsorgt.

Den diesbezüglichen BRAWO-Bericht hat auch Sylvia Wirschin mit Interesse gelesen. Wie sie erklärt, hatte sie die Pflanze noch mit eigenen Augen gesehen.: "Ich war so begeistert von dieser riesengroßen Pflanze mit weißen Blüten, einem megastarken Stamm und ebensolchen Ästen. Diese Pflanze kannte ich nicht, hatte sie nie zuvor gesehen", so die Rathenowerin.

Dass zwischen ihr und dem Riesen-Bärenklau ein stinkender Graben verlief, der die Aktion behinderte, entpuppte sich als Glücksfall: "Mit der linken Hand wollte ich unten am Stamm richtig stark festhalten, damit ich den dicken fetten Stamm durchgetrennt bekomme. Dabei wären mir die Blätter und die Blüten am Kopf entlang und über das Gesicht gestriffen."

Dank BRAWO weiß nun auch Sylvia Wirschin um die schlimmen Folgen, wenn sich Riesen-Bärenklau wehrt wie etwa das Heidenröslein. Schon Berührungen in Verbindung mit Tageslicht können zu schmerzhaften großen Quaddeln und Blasen führen, die schwer heilen und wie Verbrennungen erscheinen.

Der Riesen-Bärenklau mag es stickstoffreich, wächst daher mit Vorliebe an Gräben und auf gedüngten Wiesen und auch auf Weiden. Er kann leicht verwechselt werden mit dem in Deutschland heimischen und ungiftigen Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium), auch Bärwurz genannt. Wer den hochgiftigen und teils mehr als zwei Meter hohen Neophyten entdeckt, sollte das in der zuständigen Kommunalverwaltung melden. In Rathenow ist das Ordnungsamt für die Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus zuständig. So wurden Mitarbeiter kürzlich am Viertellandsweg aktiv. Bei der Beseitigung empfiehlt sich das Tragen von Schutzkleidung, inklusive Gesichtsschutz.