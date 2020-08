Silvia Passow

Wustermark/ OT Elstal Der Mieterverein Elstal plant nach Berliner Vorbild einen Mieterbeirat zu gründen. Das gab Matthias Redsch von der Mieterinitiative Elstal in einer Pressemitteilung bekannt. Anlass ist der Eigentümerwechsel in der Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung.

Seit dem 1. April gehören die Siedlungen zur Deutsche Wohnen Management GmbH. "Um hier von Anfang an wachsam zu sein und das Verhältnis zwischen Mietern und Vermieter harmonisch zu gestalten, regt die Mieterinitiative Elstal an, in der Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung einen Mieterbeirat (MBR) aufzubauen", heißt es in der Mitteilung. Und weiter: "Es braucht dafür etwa sechs Bewohner*innen, die sich dieser Aufgabe stellen. Sie vertreten die Mieterschaft bei der Wohnungsverwaltung in alltäglichen Mieterfragen (Betriebskosten, Miete, Wohnen und Wohnumfeld, Mängel....) und arbeiten dabei konstruktiv mit der Verwaltung zusammen."

Vorbild hierfür ist Berlin, so Redsch, wo bereits lange gesetzliche Grundlagen für einen solchen Beirat bestehen. "Seit Mitte der 80er Jahre gibt es in allen städtischen Berliner Wohnungsunternehmen bereits Mieterbeiräte."

Nun sucht die Mieterinitiative Unterstützung für das Vorhaben. "Daran wollen wir in Elstal anknüpfen. Sie fühlen sich angesprochen und möchten im MBR-Elstal mitwirken, dann melden Sie sich bei uns. Wir entsenden gewählte Vertreter*innen in den MBR und unterstützen die Gründung", wirbt Matthias Redsch für den Mieterbeirat.

Am Freitag, 21. August, um 18 Uhr am Eulenspiegel-Denkmal in Elstal wird die erste Vertreter/innen Versammlung stattfinden. Der Mieterverein lädt ausdrücklich zur Teilnahme ein.